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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже лондонского клуба российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

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Источник: Reuters

В прошлом году Абрамовичу было отказано в продлении британской визы, после чего владелец перестал появляться на домашних матчах «Челси».

«Я никогда не слышал от Абрамовича фразы: “Пора готовиться к продаже клуба”. Некоторые люди считают, что из-за политической ситуации смогут выгодно купить “Челси”, но это не так. К нам поступали предложения, но мы на них не ответили. Роман был максимально вовлечен в жизнь клуба с самого начала, сейчас ничего не изменилось», — сказал Бак в интервью The Guardian.

Абрамович приобрел контрольный пакет акций «Челси» за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году. С того момента клуб пять раз побеждал в чемпионате Англии и завоевывал кубок Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне «Челси» после 13 туров занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 26 очков.

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