Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

«Я никогда не слышал от Абрамовича фразы: “Пора готовиться к продаже клуба”. Некоторые люди считают, что из-за политической ситуации смогут выгодно купить “Челси”, но это не так. К нам поступали предложения, но мы на них не ответили. Роман был максимально вовлечен в жизнь клуба с самого начала, сейчас ничего не изменилось», — сказал Бак в интервью The Guardian.