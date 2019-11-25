Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

В прошлом году Абрамовичу было отказано в продлении британской визы, после чего владелец перестал появляться на домашних матчах «Челси».
«Я никогда не слышал от Абрамовича фразы: “Пора готовиться к продаже клуба”. Некоторые люди считают, что из-за политической ситуации смогут выгодно купить “Челси”, но это не так. К нам поступали предложения, но мы на них не ответили. Роман был максимально вовлечен в жизнь клуба с самого начала, сейчас ничего не изменилось», — сказал Бак в интервью The Guardian.
Абрамович приобрел контрольный пакет акций «Челси» за 140 миллионов фунтов стерлингов в 2003 году. С того момента клуб пять раз побеждал в чемпионате Англии и завоевывал кубок Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне «Челси» после 13 туров занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 26 очков.