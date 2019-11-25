СМИ: Погба восстановился от травмы, но отказывается играть за МЮ

Источник: AP 2019

По информации издания, 26-летний француз хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Погба не выходил на поле с 30 сентября, когда получил травму в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».

Отмечается, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить Погба в январе за максимально возможную сумму, клуб в свою очередь оценивает трансфер игрока в 150 миллионов евро. Кроме того, в «МЮ» недовольны поведением футболиста, который, несмотря на травму, играл в баскетбол.