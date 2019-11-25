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16:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Погба восстановился от травмы, но отказывается играть за МЮ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы лодыжки, но отказывается играть за английский клуб, сообщает cope.es.

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Источник: AP 2019

По информации издания, 26-летний француз хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Погба не выходил на поле с 30 сентября, когда получил травму в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».

Отмечается, что главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер готов отпустить Погба в январе за максимально возможную сумму, клуб в свою очередь оценивает трансфер игрока в 150 миллионов евро. Кроме того, в «МЮ» недовольны поведением футболиста, который, несмотря на травму, играл в баскетбол.

В текущем сезоне Погба провел шесть матчей в различных турнирах и отдал две результативные передачи.

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