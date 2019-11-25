СМИ: Погба восстановился от травмы, но отказывается играть за МЮ
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы лодыжки, но отказывается играть за английский клуб, сообщает cope.es.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба восстановился от травмы лодыжки, но отказывается играть за английский клуб, сообщает cope.es.
По информации издания, 26-летний француз хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». Погба не выходил на поле с 30 сентября, когда получил травму в матче чемпионата Англии с «Арсеналом».
Отмечается, что главный тренер «МЮ»
В текущем сезоне Погба провел шесть матчей в различных турнирах и отдал две результативные передачи.