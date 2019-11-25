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16:06 (мск), источник: Vesti.kz

Команда казахстанца пропустила пять мячей в предпоследнем матче чемпионата

«Судува» под руководством казахстанского тренера Владимира Чебурина потерпела крупное поражение на выезде от «Ритеряй» в предпоследнем, 32-м туре чемпионата Литвы по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, у которых хет-трик оформил Теремас Моффи (17-я минута, пенальти, 25, 56), также дубль в активе Донатаса Казлаускаса (68, 77). У проигравших один мяч отыграл Йосип Тадич (45).

Стоит отметить, что «Судува» досрочно выиграла чемпионат (в третий раз подряд), в связи с чем эту игру проводила в смешанном составе. Заключительный матч она проведет на своем поле 27 ноября против принципиального соперника — «Жальгириса», забронировавшего за собой второе место.

Отметим, что 54-летний Чебурин тренирует клуб из Мариямполе с 2016 года, за это время трижды подряд приводил своих подопечных к победе в чемпионате Литвы. На родине уроженец Караганды работал с «Шахтером» и «Окжетпесом». 31 декабря у него истекает контракт с литовской командой.

Также за «Судуву» выступают бывшие игроки КПЛ Михрет Топчагич и Семир Керла. Первый играл за карагандинский «Шахтер» в 2014—2015 годах, второй защищал цвета «Иртыша» в 2016-м.

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