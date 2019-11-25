«Астана» и «Кайрат» захотели подписать африканского защитника с паспортом Таджикистана
Ганский защитник «Жетысу» Давид Мавутор может перейти в «Астану» или «Кайрат», сообщает GhanaSoccernet.com.
Ганский защитник «Жетысу» Давид Мавутор может перейти в «Астану» или «Кайрат», сообщает GhanaSoccernet.com.
По информации источника, алматинцы уже связывались с агентом игрока, а столичный клуб стал последним, кто выразил интерес к нему.
Также у защитника есть варианты в Европе.
27-летний Мавутор выступает за «Жетысу» с 2018 года. В первом сезоне он отметился двумя голами и одним ассистом в 30 матчах, а в КПЛ-2019 сыграл 29 встреч без результативных действий.
Карьеру Мавутор начинал во втором дивизионе чемпионата Ганы. В 2012 году он переехал в Таджикистан, где играл за «Истиклол» и «Равшан» и пять раз становился чемпионом страны.
Интересно, что в КПЛ Мавутор заявлен как гражданин Таджикистана. Паспорт этой страны он получил еще в 2016 году, но за сборную пока не играл.