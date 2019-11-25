«Астана» и «Кайрат» захотели подписать африканского защитника с паспортом Таджикистана

По информации источника, алматинцы уже связывались с агентом игрока, а столичный клуб стал последним, кто выразил интерес к нему.

Также у защитника есть варианты в Европе.

27-летний Мавутор выступает за «Жетысу» с 2018 года. В первом сезоне он отметился двумя голами и одним ассистом в 30 матчах, а в КПЛ-2019 сыграл 29 встреч без результативных действий.

Карьеру Мавутор начинал во втором дивизионе чемпионата Ганы. В 2012 году он переехал в Таджикистан, где играл за «Истиклол» и «Равшан» и пять раз становился чемпионом страны.