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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нападающий «Ман Сити» Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит несколько недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

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Агуэро получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1) в субботу.

«Агуэро пропустит несколько игр, но я не могу назвать точное количество. Могу сказать, что он выбыл на несколько недель, у него проблемы с сухожилиями», — сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Нам будет не хватать Серхио, в клубе есть некоторые проблемы с травмами, но мы будем его ждать. Пока у нас есть Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг, которые могут играть на его позиции», — добавил Гвардиола.

Агуэро в нынешнем сезоне забил 13 мячей в 16 матчах во всех турнирах.

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