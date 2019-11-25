Нападающий «Ман Сити» Агуэро пропустит несколько недель из-за травмы

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Агуэро получил повреждение в матче 13-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1) в субботу.

«Агуэро пропустит несколько игр, но я не могу назвать точное количество. Могу сказать, что он выбыл на несколько недель, у него проблемы с сухожилиями», — сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Нам будет не хватать Серхио, в клубе есть некоторые проблемы с травмами, но мы будем его ждать. Пока у нас есть Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг, которые могут играть на его позиции», — добавил Гвардиола.