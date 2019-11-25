Президент «Наполи» оштрафует игроков клуба на € 2,5 млн
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал штрафовать игроков команды, сообщает Corriere dello Sport.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис начал штрафовать игроков команды, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, футболисты неаполитанского клуба будут оштрафованы на общую сумму в € 2,5 млн. Одним из первых игроков «Наполи», кого коснулись санкции, оказался полузащитник Аллан — он вынужден заплатить € 200 тыс. Отмечается, что ранее у Аллана возникли разногласия с Эдоардо Де Лаурентисом, сыном президента клуба.
Напомним, конфликт между Аурелио Де Лаурентисом и игроками клуба возник в начале ноября. Де Лаурентис потребовал, чтобы футболисты отправились на клубную базу и пробыли там пять дней. Игроки проигнорировали требование президента и после окончания матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:1) разъехались по домам. Позже президент «Наполи» обратился к юристам, чтобы обсудить варианты наказания футболистов.