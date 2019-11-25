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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Парагвае футболист укусил соперника во время матча

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник Фернандо Аморебьета, выступающий за парагвайский клуб «Серро Портеньо», получил красную карточку за укус соперника.

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В концовке матча 17-го тура чемпионата Парагвая с командой «Олимпия Асунсьон» Аморебьета укусил нападающего соперника Настера Камачо за затылок. Судья встречи моментально удалил и защитника, и нападающего.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Олимпии».

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