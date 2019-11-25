В Парагвае футболист укусил соперника во время матча
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник Фернандо Аморебьета, выступающий за парагвайский клуб «Серро Портеньо», получил красную карточку за укус соперника.
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Защитник Фернандо Аморебьета, выступающий за парагвайский клуб «Серро Портеньо», получил красную карточку за укус соперника.
В концовке матча 17-го тура чемпионата Парагвая с командой «Олимпия Асунсьон» Аморебьета укусил нападающего соперника Настера Камачо за затылок. Судья встречи моментально удалил и защитника, и нападающего.
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Олимпии».