«25 лет вижу, как игроки злятся на замену». Сарри снова говорит о Криштиану
Конец истории?
Конец истории?
В «Ювентусе» весело: Криштиану Роналду и Маурицио Сарри сочинили один из главных сюжетов ноября. И он не совсем про футбол. Вот краткое содержание предыдущих серий:
Сарри в двух матчах подряд (с «Локо» и «Миланом») менял Криштиану, что тому категорически не нравилось: в Москве он не пожал руку тренеру, а в Милане, уходя в подтрибунку, назвал Сарри сукиным сыном.
Сарри на послематчевой
Игроки и руководство «Ювентуса» ждали от Роналду объяснений, но санкции к нему так и не были применены. Лео Бонуччи заявил, что футболисты поговорят с португальцем по его возвращении.
Криштиану поехал в сборную, и оказалось, что он вполне здоров. Забил 4 гола в двух матчах с Литвой и
После чего португалец на выходных… пропустил матч с «Аталантой». Опять же, по состоянию здоровья. Криш заверил, что «сосредоточен на восстановлении».
Очевидно, что Криштиану не совсем доволен тем, что происходит в «Ювентусе». Возможно, лично Сарри. Завтра «Юве» играть домашний матч Лиги чемпионов с «Атлетико». На
Маурицио попробовал окончательно закрыть тему.
«У меня хорошие отношения с Криштиану Роналду. Если игрок, который за свою карьеру выиграл так много, сердится, когда его меняют, это говорит лишь о его запредельной мотивации. А это позитивный момент. Вчера Криштиану тренировался вместе с партнерами. Похоже, что его состояние улучшается, но нам все еще предстоит оценить его готовность, сделаем это сегодня или завтра.
А так амбициозные игроки всегда злятся на замену. Я уже 25 лет вижу, как они злятся. Эмоции Криштиану понятны.
Тем не менее СМИ вовсю отправляют Криштиану в другой клуб. Например, в «ПСЖ» — ну, а что, португалец любит покорять разные чемпионаты. Французского в его золотом списке нет.
Спортивный директор парижан Леонардо якобы сообщил «Юве» о готовности купить Роналду за 100 миллионов евро. А самому 34-летнему Кришу платить аж 45 млн. Неплохо так. Учитывая, что и Неймар, и Мбаппе могут вскоре покинуть Париж — другая суперзвезда команде точно не помешает.
Но пока, конечно, Роналду — игрок «Ювентуса». И завтра наверняка сыграет с «Атлетико». Главное, чтобы Сарри снова его не заменил. С новой порцией слухов про Криша мы просто не справимся.