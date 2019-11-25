Сабо: Я вытянул Шевченко со дна и сделал из него футболиста
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко.
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко.
«До чемпионата Европы Шевченко никуда не уйдёт, а вот когда у него закончится контракт с УАФ, то он может оказаться в Италии. И, скорее всего, так и произойдёт, потому что «Милан» — это его второй родной клуб. Ну, и немаловажным фактором является зарплата, которая может вырасти в 5−6 раз.
Если руководство
Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьёзные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180 на 40. Мы в свою очередь не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет. Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратиться за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании, и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире.
Он ещё не стал