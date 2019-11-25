Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ
Дженоа
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Кальяри
22
Футбол. Еврокубки
26.11
Локомотив
Байер
Футбол. Еврокубки
26.11
Галатасарай
Брюгге
Футбол. Еврокубки
26.11
Реал
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
26«Этот клуб должен жить». Манифест болельщиков «Ростова» в матче с «Динамо»
31Сногсшибательные красотки из мира смешанных единоборств
21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Сабо: Я вытянул Шевченко со дна и сделал из него футболиста

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился мнением о наставнике сборной Украины Андрее Шевченко.

Наверх
Источник: AFP 2019

«До чемпионата Европы Шевченко никуда не уйдёт, а вот когда у него закончится контракт с УАФ, то он может оказаться в Италии. И, скорее всего, так и произойдёт, потому что «Милан» — это его второй родной клуб. Ну, и немаловажным фактором является зарплата, которая может вырасти в 5−6 раз.

Если руководство красно-чёрных решится сделать предложение Шевченко, то он пойдёт туда работать со своим тренерским штабом. До этого, естественно, он выдвинет свои условия в том числе по поводу усиления команды. Даёте деньги на новых игроков — получите моё согласие и подпись в контракте. Не выделяете финансы — извините и до свидания. Если Шевченко летом уйдёт в «Милан», то никто не должен его критиковать. Ведь он сделал очень много для сборной Украины. Дай бог ему здоровья и везения.

Читайте также
Сын Шевченко — юная звезда «Челси» и, возможно, будущий игрок сборной Англии

Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьёзные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180 на 40. Мы в свою очередь не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет. Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратиться за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании, и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире.

Он ещё не стал топ-тренером, но обязательно им будет. Он большой молодец и разбирается в футболе. Мы видели, что во время игры он может изменить стиль и тактику. У него есть мозги, и он должен стать великим специалистом", — приводит слова Сабо Footboom.

Читайте также
Динамо К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Европейский шанс для «Локомотива» и Миранчука
Главный тренер «Ювентуса» высказался о конфликте с Роналду
СКА выиграл шестой матч подряд в Континентальной хоккейной лиге
«Вашингтон» планирует провести матч чемпионата НХЛ в России
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ
Хоккеист НХЛ лишился девяти зубов после попадания шайбы в лицо
Мексиканский боец нокаутировал соперника пощечинами (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь