Сабо: Я вытянул Шевченко со дна и сделал из него футболиста

Источник: AFP 2019

«До чемпионата Европы Шевченко никуда не уйдёт, а вот когда у него закончится контракт с УАФ, то он может оказаться в Италии. И, скорее всего, так и произойдёт, потому что «Милан» — это его второй родной клуб. Ну, и немаловажным фактором является зарплата, которая может вырасти в 5−6 раз.

Если руководство красно-чёрных решится сделать предложение Шевченко, то он пойдёт туда работать со своим тренерским штабом. До этого, естественно, он выдвинет свои условия в том числе по поводу усиления команды. Даёте деньги на новых игроков — получите моё согласие и подпись в контракте. Не выделяете финансы — извините и до свидания. Если Шевченко летом уйдёт в «Милан», то никто не должен его критиковать. Ведь он сделал очень много для сборной Украины. Дай бог ему здоровья и везения.

Я очень много в него вложил. А ведь Шевченко мог бы пропасть! Я вытянул Андрея со дна и сделал из него футболиста. У него были очень серьёзные проблемы. Он приходил на тренировки с давлением 180 на 40. Мы в свою очередь не допускали его к занятиям. Я его вызывал к себе и говорил: «Знаешь, Андрюша, ты сегодня не будешь тренироваться. Сходи лучше в лес, прогуляйся». Я видел в Шевченко талант, поэтому забрал его из «Динамо-2» в первую команду. Тогда ему было всего 17 лет. Андрея удалось спасти вместе с президентом клуба Григорием Суркисом, к которому я обратиться за помощью. Григорий Михайлович со своими людьми встречались с компанией Андрея. С теми ребятами Шевченко курил и делал другие нехорошие вещи. В результате той встречи нам удалось вырвать молодого футболиста из плохой компании, и он со временем раскрылся, став тем Шевченко, которого знают во всем мире.