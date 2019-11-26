Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд

Встреча прошла в понедельник, 26 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте Конор Хурихейн отличился ударом со штрафного и вывел «Астон Виллу» вперед. Через четыре минуты Анвар Эль-Гази удвоил преимущество «львов». Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.