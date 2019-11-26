Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд
«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» в матче 13-го тура Английской
«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» в матче 13-го тура Английской
Встреча прошла в понедельник, 26 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте Конор Хурихейн отличился ударом со штрафного и вывел «Астон Виллу» вперед. Через четыре минуты Анвар
«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд, набрала 14 очков и вышла на 15-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» на одно очко больше, команда располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Астон Вилла» 1 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» днем ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».
|Дин Смит
|Стив Брюс
|Конор Хурихэйн
|32′
|Анвар Эль-Гази(Конор Хурихэйн)
|36′
|1
|Том Хитон
|1
|Мартин Дубравка
|15
|Эзри Конса
|2
|Киран Кларк
|18
|Мэт Таргетт
|15
|Йетро Виллемс
|24
|Фредерик Гильбер
|18
|Федерико Фернандес
35′
|40
|Тайрон Мингс
|22
|ДеАндре Йедлин
|6
|Дуглас Луис
|8
|Джонджо Шелви
|7
|Джон Макгинн
|14
|Исаак Хэйден
|10
|Джек Грилиш
|10
|Аллан Сен-Максимен
|9
|Мораес Феррейра Уэсли
80′
|3
|Пол Дамметт
63′
|21
|Анвар Эль-Гази
|7
|Энди Кэрролл
|14
|Конор Хурихэйн
90′
|24
|Мигель Альмирон
79′
|8
|Хенри Лансбери
|30
|Кристиан Атсу
|9
|Жоэлинтон
72′
|12
|Дуайт Гэйл
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Ли Мэйсон(Англия)