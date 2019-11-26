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07:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в понедельник, 26 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте Конор Хурихейн отличился ударом со штрафного и вывел «Астон Виллу» вперед. Через четыре минуты Анвар Эль-Гази удвоил преимущество «львов». Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд, набрала 14 очков и вышла на 15-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» на одно очко больше, команда располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 1 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» днем ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».

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2:0
Первый тайм: 2:0
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Главные тренеры
Дин СмитСтив Брюс
Голы
Конор Хурихэйн32′
Анвар Эль-Гази(Конор Хурихэйн)36′
Составы команд
1Том Хитон
1Мартин Дубравка
15Эзри Конса
2Киран Кларк
18Мэт Таргетт
15Йетро Виллемс
24Фредерик Гильбер
18Федерико Фернандес
35′
40Тайрон Мингс
22ДеАндре Йедлин
6Дуглас Луис
8Джонджо Шелви
7Джон Макгинн
14Исаак Хэйден
10Джек Грилиш
10Аллан Сен-Максимен
9Мораес Феррейра Уэсли
80′
3Пол Дамметт
63′
21Анвар Эль-Гази
7Энди Кэрролл
14Конор Хурихэйн
90′
24Мигель Альмирон
79′
8Хенри Лансбери
30Кристиан Атсу
9Жоэлинтон
72′
12Дуайт Гэйл
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
17Удары (всего)11
8Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
11Угловые6
10Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЛи Мэйсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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