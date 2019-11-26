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08:28 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана прибыл на подписание контракта с зарубежным клубом

Полузащитник алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков прибыл в Краков (Польша) для подписания контракта с новым кубом. Об этом сообщает Sport.interia.pl.

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25-летний хавбек продолжит карьеру в «Висле».

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Казахстанцу осталось пройти медобследование, после чего стороны заключат соглашение.

Добавим, что у Жукова 31 декабря истекает срок контракта с «Кайратом», и польский клуб намерен этим воспользоваться и заполучить игрока в статусе свободного агента.

В этом сезоне Жуков принял участие в 30 матчах за «Кайрат», в которых забил два гола и сделал два ассиста. Два года назад алматинский клуб заплатил за него «Уралу» миллион евро. Ранее хавбек играл в «Астане» и «Роде» (Голландия).

«Висла» же, один из старейших клубов Польше, в своем чемпионате идет на последнем месте. В активе команды 11 очков после 16 туров.

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