Футболист сборной Казахстана прибыл на подписание контракта с зарубежным клубом

Добавим, что у Жукова 31 декабря истекает срок контракта с «Кайратом», и польский клуб намерен этим воспользоваться и заполучить игрока в статусе свободного агента.

В этом сезоне Жуков принял участие в 30 матчах за «Кайрат», в которых забил два гола и сделал два ассиста. Два года назад алматинский клуб заплатил за него «Уралу» миллион евро. Ранее хавбек играл в «Астане» и «Роде» (Голландия).