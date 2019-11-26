Брестское «Динамо» впервые стало чемпионом Беларуси, прервав тринадцатилетнее лидерство БАТЭ

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Выиграв у «Витебска» в предпоследнем туре со счетом 1:0, брестчане не просто подарили праздник своему городу, но еще и прервали 13-летнюю гегемонию БАТЭ. И теперь все только и гадают, что будет с победителями и побежденными дальше.

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Первое, что приходит на ум, — удивительная схожесть брестского проекта образца 2019 года и того, что рождался в Борисове в 1999-м. БАТЭ в год своего первого чемпионства набрал 77 очков, выиграв 24 матча и лишь один раз проиграв. У брестского «Динамо» за тур до окончания нынешнего чемпионата 72 очка, 22 победы и тоже всего одно поражение. И та борисовская, и нынешняя брестская команды купаются в любви болельщиков, собирая на домашних матчах полные трибуны своих стадионов. И то БАТЭ Капский и партнеры возрождали из небытия, и сегодняшнее брестское «Динамо» Зайцев и другие инвесторы вытягивали из финансового болота. Обе команды стремятся к чужим воротам (а не отсиживаются у своих), при этом в одной играл, а другую сейчас тренирует вратарь Василий Хомутовский. Тренером у БАТЭ-1999 был 39-летний Юрий Пунтус, а брестчан-2019 возглавляет 42-летний Марцел Личка — молодые во всех смыслах специалисты, которые не скрывают, что жадны до успехов. Да, в «Динамо» сделали очевидную ставку на опытных игроков, но Юзепчук, Васильев, Павловец, Павлюченко да даже Савицкий — разве не можем мы представить, что однажды кого-то из них будут сравнивать с главными звездами БАТЭ 20-летней давности: Глебом-старшим, Кутузовым, Ермаковичем, Скрипченко, Рындюком?



Босс брестского клуба Александр Зайцев уже объявил, что надеется сделать из своего проекта маленький паровозик, который должен вытащить весь наш футбол на новый уровень: «Бывали сомнения в отдельные минуты. Но, в целом, были уверены. Потому что реально банда сложилась классная. Я был не один, потому что явно или не явно многие клубы нас тоже поддерживали. Потому что всем хочется сделать чемпионат интереснее. Всем хочется, чтобы о нас говорили в мире».

Зайцев уверенно говорит, что смотрит далеко вперед, гораздо дальше отдельно взятого будущего сезона. А вот с берегов Березины пока выступил только главный тренер Алексей Бага (о котором еще недавно писали, что он покинет команду по окончании чемпионата), который не захотел соглашаться с тезисом об окончании эры БАТЭ: «В современном футболе, чтобы был результат, много факторов должно сработать воедино. Это не то что вышел на поле и всех обыграл. Это большая индустрия. Надо смотреть на себя и разбираться в нюансах. Нельзя сказать, что виноват Иванов, Петров, Сидоров. Во-первых, это будет неуважительно ко всем, кто причастен к БАТЭ. Во-вторых, это неправильный путь. Мы не должны никого обвинять. Виноваты все. Сумасшедшая пища для размышления, чтобы жить дальше. Надеюсь, тренерский штаб, игроки и офис будут трудиться в этом ремесле, и трудиться долго, а БАТЭ еще даст много футболистов и менеджеров. Так бывает. Мы сегодня смотрим, какие места заняли команды и почему. Сейчас Почеттино, финалист Лиги чемпионов, на 12-м месте. Можете объяснить почему? Вот и я то же самое».



В последнем матче на своем поле борисовчане громко хлопнули дверью, одолев принципиального соперника минское «Динамо» — 3:0.



Алексей Бага в своем спиче кое-что упустил: это «Тоттенхэм» еще недавно был на 12-м месте в английской лиге, а Почеттино уже вообще без работы (на его место на прошлой неделе пришел Жозе Моуринью). А так — все сказано по делу: БАТЭ, конечно, чемпионат проиграл сам, и в еврокубках оплошал, и в Суперкубке, и в Кубке. И теперь очевидно, что борисовский клуб вступает в крайне непростой период, когда предстоит не просто определить крайних и виноватых, не просто найти способы выхода из кризиса, но еще и деньги для их воплощения. Лига чемпионов, на щедрых барышах которой зиждилось борисовское благополучие, отныне прописывается в нашей стране в Бресте. И теперь уже динамовскому клубу предстоит определяться со стратегией и тактикой на длинном и многоступенчатом турнирном пути. Одно дело — выиграть чемпионат Беларуси, когда тебя ничего по рукам не связывало, и совсем другое — удержаться в лидерах, когда оппоненты будут пытаться обойти, обскакать, объехать, когда появятся первые шишки от баталий Лиги чемпионов (а они обязательно появятся), когда пройдет головокружение от праздника и начнутся обыкновенные будни.



ТАБЛО



Футбол. Чемпионат Беларуси. 29-й тур.



«Динамо» (Бр) — «Витебск» — 1:0 (Хобленко, 38), БАТЭ — «Динамо» (Мн) — 3:0 (Драгун, 20, 76, с пенальти, Березкин, 41), «Минск» — «Шахтер» — 1:0 (Васильев, 79), «Дняпро» — «Торпедо-БЕЛАЗ» — 2:1 (Козлов, 86, Залеский, 90; Юсов, 74), «Славия» — «Ислочь» — 2:0 (Тетте, 49, 72), «Городея» — «Гомель» — 2:3 (Сорокин, 54, Архипов, 71, с пенальти; Юденков, 12, Глебко, 36, Квашук, 41), «Неман» — «Энергетик-БГУ» — 1:1 (Стойкович, 80; Тве, 67).

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