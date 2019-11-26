Кто владеет БАТЭ после смерти Анатолия Капского

Источник: AP 2019

БАТЭ переживает непростой период. Команда впервые за 13 лет лишилась чемпионства и заканчивает год без трофеев. Еврокубковая кампания также завершилась неудачей. Из квалификации Лиги чемпионов борисовчан выбил «Русенборг», а из отбора Лиги Европы — «Астана». Борисовчане заработали за еврокампанию всего 1,24 млн евро, но упущенная выгода куда больше (только за выход в группу ЛЕ можно было получить почти 3 млн евро). Эти деньги точно не помешали бы бюджету клуба.

Впрочем, самое серьезное потрясение случилось год назад — смерть Анатолия Капского. Во главе клуба вместо отца встал сын Андрей. Перед смертью Анатолий Анатольевич собрал приближенных и поделился с ними планами на ближайшее время. БАТЭ учится жить без Капского и понемногу меняется.

Например, состав владельцев уже другой.

Кто владел БАТЭ до смерти Капского?

После возрождения весомая доля уставного фонда БАТЭ принадлежала самому Анатолию Анатольевичу. Когда клуб переходил в коммерческую структуру, Капскому, который занимал должность гендиректора государственного завода, пришлось уйти из состава учредителей — по закону госслужащим запрещено заниматься предпринимательством. По этой же причине владеть клубом не мог и зам Анатолия Анатольевича Александр Захарченко.

Тогда Капский доверился Сергею Иващенко — давнему болельщику БАТЭ и другу Захарченко. Борисовский бизнесмен в свое время работал в «Фомальгауте» и занимался одноименной футбольной командой, за которую выступал Захарченко. Кроме того, Иващенко жил в соседнем подъезде с Капским.

Иващенко — человек не публичный. На матчах БАТЭ он появлялся нечасто и вообще свое отношение к клубу не афишировал. Даже не все работники знали о его причастности к команде. Какое-то время бизнесмен руководил борисовской фирмой «Синтал-Бел», которая осуществляла торгово-закупочную деятельность, а потом вошла в состав компании «Синтал пак», занимающуюся производством упаковки из гофрокартона. Сам Иващенко ушел из фирмы и уехал в Россию, где, как сам сказал, работал над собой. В клубных делах бизнесмен практически не участвовал.

«Вы сами понимаете, что большинство управленческих вопросов решает Анатолий Капский. Он не лезет в тренировочный процесс, а выполняет менеджерские и контролирующие функции. Довольно часто обсуждаем с ним общие вопросы», — рассказывал Иващенко в 2017-м.

У Иващенко было еще два компаньона. Гендиректор БАТЭ Михаил Деменцевич владел 15% уставного фонда, а начальнику департамента развития Наталье Марченко принадлежали 10%.

Сейчас все изменилось. Иващенко больше не имеет отношения к БАТЭ.

Источник: Reuters

Кто владеет БАТЭ сейчас?

Наталья Марченко, 3% уставного фонда.

Знаменитая баскетболистка о будущем без спорта позаботилась заранее — получила диплом бакалавра бизнес-менеджмента в американском университете Фэрлея Диккинсона, где играла за студенческую команду.

После завершения карьеры Марченко, которая тогда еще была замужем за Алексеем Багой (развелись в 2014-м), получила предложение работы от самого Анатолия Капского. В БАТЭ возглавила департамент развития, который отвечает за разработку коммерческой составляющей «Борисов-Арены», привлечение зрителей на домашние матчи и создание билетных программ.

Руководитель БАТЭ очень ценил Марченко и нередко публично хвалил ее за преданность работе и управленческий талант. Анатолий Анатольевич всегда поддерживал подчиненную в трудную минуту. Например, помог пережить развод. «Меня в тот момент очень поддержал Анатолий Анатолич. Он был очень зол на Алексея :). Но у нас хватило мозгов не мешать боб с горохом и сохранить нормальное общение по рабочим вопросам», — вспоминала Марченко.



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Хотя иногда Наталье Олеговне на работе прилетало от вспыльчивого шефа.

«Он [Капский] вызвал всех на планерку по строительству стадиона. Там собралось человек 20. Из женщин обычно я была одна. Какой-то рабочий вопрос возник, и он меня что-то спросил. Я ответила, а ему ответ мой не понравился. И он сказал: “Да пошла ты на ###, Наташа”. При всех. Я собрала вещи и вышла. В воскресенье я гуляла где-то в парке, а он позвонил и спросил: “Ну что, ты пишешь заявление об уходе?”. Я отвечаю: “Нет, с чего вы взяли? Да, конечно, неприятно”. Он сказал: “Я хочу тебя видеть. Ты должна быть на очередной планерке”. Я приехала, и он извинился перед этими же 20 мужиками», — рассказывала Марченко.

Причины быть недовольным работой департамента развития у Капского действительно были. У 15-кратного чемпиона Беларуси в 2014-м появился лучший футбольный стадион страны — руководство мечтало о восьми тысячах на матчах, но всплеск посещаемости так и не случился.

В первый сезон на новой «Борисов-Арене» в среднем собиралось почти шесть тысяч зрителей, но потом планка упала до пяти и даже опускалась ниже. Отдел Марченко периодически привозит на игры популярных блогеров, бонстиков и устраивает другие активности, но зритель все равно не идет. Почему, никто не знает.

Михаил Деменцевич, 15% уставного фонда.

Деменцевич футбольного бэкраунда до БАТЭ не имел. В детстве занимался греблей на каноэ, потом закончил БНТУ и 10 лет трудился в борисовском стройтресте № 21.

В 2002-м Михаил Михайлович перешел на работу в БАТЭ. У Капского Деменцевич был исполнительным директором, директором стадиона и с 2009-го занимает должность гендиректора. Михаил Михайлович не только отвечает за административные вопросы в клубе, но и уже пять лет представляет его на заседаниях исполкома АБФФ. Именно он в 2017-м в Доме футбола отстаивал интересы БАТЭ по «делу Веремко».

Деменцевича часто можно встретить рядом с командой. Он вместе с Андреем Капским водил футболистов на завод, ездит с БАТЭ по Беларуси и в Европу. Гендиректор сильно переживает за команду и поддерживает всеми силами. Например в Гливице на матче с «Пястом» менеджер крестился на удачу.

Анатолий Анатольевич очень ценил ассистента и доверял ему. Деменцевич был одним из тех, с кем Капский перед смертью поделился планом развития клуба. «Деменцевич — великолепный исполнительный директор. Он отлично представляет и реализует мою волю как председателя правления. Этот человек прекрасно все понимает, классно чувствует ситуацию. Но ему психологически сложно послать меня далеко-далеко», — рассказывал Капский.

Алеся Катеринич (Капская), 41% уставного фонда.

У Анатолия Капского четверо детей: сын Андрей и дочь Алеся от брака с Аллой Капской и еще двое сыновей, о которых почти ничего неизвестно широкой публике. Андрей и Алеся сейчас на ведущих ролях в клубе.

Алеся отучилась на факультете международных отношений в Белорусском государственном университете, а потом получила степень магистра бизнес-администрирования со специализацией в футбольной индустрии в Ливерпульском университете. В Англии на сокурсников белоруска произвела впечатление. Двое студентов из Мексики и Колумбии не могли поверить, что она дочь руководителя того самого БАТЭ. Капский помог Алесе козырнуть — достал несколько билетов на выезд БАТЭ к ПСЖ и осчастливил молодежь.

Вернувшись из Англии, Алеся Анатольевна устроилась в БАТЭ — стала помощницей Марченко. Девушек с иностранными дипломами Капский видел идеальным тандемом, ответственным за маркетинг и пиар. Но Алеся сразу получила предупреждение от строго отца — халявы не будет.

«Папа построил всех сотрудников и сказал: “Смотрите, это Алеся Капская — моя дочь. И я вам торжественно обещаю, что она никогда не будет здесь начальником. Ее единственная привилегия состоит в том, что с нее я всегда буду спрашивать больше, чем с других”». Так все и было. «Алеся, да ты понимаешь, что ты — Капская? Что люди смотрят на тебя и на то, как ты работаешь, с удвоенным вниманием?» — рассказывала Алеся.

Сейчас ее роль в БАТЭ возросла.

Алеся Капская владеет клубом наравне с братом и перешла на должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.

С 2013-го дочь Капского замужем за Максимом Катериничем, сыном бывшего министра промышленности и бывшего гендиректора МАЗа Дмитрия Катеринича. Пара воспитывает сына.

Андрей Капский, 41% уставного фонда.

У Капского всегда было два фаворита среди возможных преемников — экс-генсек БАТЭ Андрей Вашкевич и бывший форвард и спортивный директор Виталий Родионов. Но оба оказались слишком мягкими (и обоих сейчас в клубе нет). В итоге свой пост Анатолий Анатольевич оставил сыну.

Капский-младший стал главным в 27 лет. Он окончил экономический факультет БГУ, а диплом магистра получил в БНТУ. Работать будущий босс БАТЭ начал в частной фирме, но потом попросился к отцу на завод — не хватало дисциплины. Отец определил сына начальником самого проблемного цеха. Было сложно, но молодой менеджер справился. К тому же дополнительно Андрей Анатольевич закалился армией. Довольно быстро менеджер дорос до начальника управления продаж завода. Анатолий Анатольевич давно звал сына в клуб, но он не торопился, потому что нравилось заниматься маркетингом на заводе.

После сезона-2018 Капский планировал передать должность сыну, а сам хотел остаться консультантом. Но принимать клуб Андрею Анатольевичу пришлось раньше.

«Незадолго до смерти отец собрал меня, Михаила Деменцевича, Александра Захарченко и Сергея Шарковского. Перед нами были поставлены определенные задачи на краткосрочную перспективу. Сейчас руководствуемся теми задачами, которые обрисовал отец. Возникают, конечно, какие-то оперативные вопросы, которые своими силами закрываем и решаем. В принципе, это тот костяк людей, с которыми после ухода отца я советуюсь. Они делятся своим опытом, какими-то жизненными качествами. Это неоценимая поддержка. Однако понимаю, что вся ответственность лежит на мне», — рассказывал Андрей Капский.

Первый самостоятельный сезон Андрей Анатольевич провел сдержанно. В прессе высказывался аккуратно — на выпады Бреста не отвечал. Хотя к концу чемпионата эмоции сдержать Капскому-младшему не всегда удавалось. После поражения от «Ислочи» он достаточно резко отказался говорить с прессой.

Сотрудничающие с БАТЭ люди отмечали, что новому боссу БАТЭ пока тяжеловато. Нужно время, чтобы привыкнуть к обязанностям. Но сам Андрей Капский заверил, что себя обманывать не хочет и то, чем занимается, ему нравится.