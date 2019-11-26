Гендиректор «Астаны» признан лучшим менеджером КПЛ-2019

Победитель в этой номинации определился путем голосования руководителей всех клубов премьер-лиги. Приз руководителю «Астаны» вручил президент ПФЛК Олжас Абраев.

Напомним, Гурман пришел в столичный клуб летом этого года. Под его руководством «Астана» вышла в группу Лиги Европы и выиграла «золото» чемпионата Казахстана.