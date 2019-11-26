Гендиректор «Астаны» признан лучшим менеджером КПЛ-2019
Генеральный директор ФК «Астана» Михаил Гурман признан лучшим менеджером по итогам КПЛ-2019, сообщается на сайте клуба.
Генеральный директор ФК «Астана» Михаил Гурман признан лучшим менеджером по итогам КПЛ-2019, сообщается на сайте клуба.
Победитель в этой номинации определился путем голосования руководителей всех клубов
Напомним, Гурман пришел в столичный клуб летом этого года. Под его руководством «Астана» вышла в группу Лиги Европы и выиграла «золото» чемпионата Казахстана.