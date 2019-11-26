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12:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Ляказетт и Обамеянг не подписывают новые контракты с «Арсеналом» из-за Эмери

Руководство «Арсенала» опасается, что звёзды клуба в лице Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга будут рассматривать варианты с уходом из команды, если Унаи Эмери останется главным тренером в следующем сезоне.

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Источник: AP 2019

Об этом сообщает Daily Mail.

У некоторых игроков лондонского клуба есть серьёзные сомнения по поводу методов Эмери. Многие считают, что он слишком консервативен в своём подходе к играм, и опасаются, что его философия будет стоить им шанса попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг не спешат подписывать новые контракты, потому что не видят перспективы клуба на европейской арене. По понятным причинам оба футболиста горят желанием играть в Лиге чемпионов, но выступления «Арсенала» под руководством Эмери ставят это под сомнения. И есть опасения, что дальнейшие слабые результаты команды будут склонять других игроков на уход из «Арсенала».

Если руководство лондонской команды захочет уволить Унаи Эмери, то ему придётся выплатить испанцу по меньшей мере € 5 млн.

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