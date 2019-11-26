Ляказетт и Обамеянг не подписывают новые контракты с «Арсеналом» из-за Эмери
Руководство «Арсенала» опасается, что звёзды клуба в лице Александра Ляказетта и
Руководство «Арсенала» опасается, что звёзды клуба в лице Александра Ляказетта и
Об этом сообщает Daily Mail.
У некоторых игроков лондонского клуба есть серьёзные сомнения по поводу методов Эмери. Многие считают, что он слишком консервативен в своём подходе к играм, и опасаются, что его философия будет стоить им шанса попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Нападающие Александр Ляказетт и
Если руководство лондонской команды захочет уволить Унаи Эмери, то ему придётся выплатить испанцу по меньшей мере € 5 млн.