Ляказетт и Обамеянг не подписывают новые контракты с «Арсеналом» из-за Эмери

У некоторых игроков лондонского клуба есть серьёзные сомнения по поводу методов Эмери. Многие считают, что он слишком консервативен в своём подходе к играм, и опасаются, что его философия будет стоить им шанса попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг не спешат подписывать новые контракты, потому что не видят перспективы клуба на европейской арене. По понятным причинам оба футболиста горят желанием играть в Лиге чемпионов, но выступления «Арсенала» под руководством Эмери ставят это под сомнения. И есть опасения, что дальнейшие слабые результаты команды будут склонять других игроков на уход из «Арсенала».