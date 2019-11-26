Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский «Хаммарбю»

Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт игрока с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) завершится в декабре.
На странице в Instagram Ибрагимовича появилось видео, где изображена футболка «Хаммарбю», на которую наносится фамилия нападающего. Стокгольмский клуб является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне «Хаммарбю» занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.
На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005−2016). Ибрагимович начинал профессиональную карьеру в составе шведского «Мальмё».