Бэйлу не стоит переживать из-за свиста фанатов «Реала». На «Бернабеу» так поступают со всеми звездами
Вспоминаем всех
Вспоминаем всех
В субботнем матче с «Сосьедадом» валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле впервые за последние полтора месяца. Трибуны встретили его появление на 67-й минуте оглушительным свистом и продолжали свистеть всякий раз, когда игрок получал мяч.
Поводом для подобного отношения стал плакат, который Бэйл подержал в руках после того, как сборная Уэльса оформила выход на Евро-2020. На плакате, переданном полузащитнику с трибун, было написано: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».
Болельщиков «Реала» раздражает, что человек, который должен был стать лидером команды после ухода Роналду, не только постоянно травмируется, но и даже начал бравировать (пусть и в шутку) тем, что испанский клуб занимает далеко не первое место в списке его приоритетов.
Но Гарету не стоит сильно переживать
Станислав Рынкевич