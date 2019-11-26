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15:11 (мск), источник: Матч ТВ

Бэйлу не стоит переживать из-за свиста фанатов «Реала». На «Бернабеу» так поступают со всеми звездами

Вспоминаем всех топ-игроков «Реала», слышавших в свой адрес недовольный гул.

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20
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В субботнем матче с «Сосьедадом» валлийский полузащитник «Реала» Гарет Бэйл вышел на поле впервые за последние полтора месяца. Трибуны встретили его появление на 67-й минуте оглушительным свистом и продолжали свистеть всякий раз, когда игрок получал мяч.

Поводом для подобного отношения стал плакат, который Бэйл подержал в руках после того, как сборная Уэльса оформила выход на Евро-2020. На плакате, переданном полузащитнику с трибун, было написано: «Уэльс. Гольф. Мадрид. В таком порядке».

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщиков «Реала» раздражает, что человек, который должен был стать лидером команды после ухода Роналду, не только постоянно травмируется, но и даже начал бравировать (пусть и в шутку) тем, что испанский клуб занимает далеко не первое место в списке его приоритетов.

Но Гарету не стоит сильно переживать из-за реакции трибун. На «Сантьяго Бернабеу» собираются максималисты, они очень многого требуют от футболистов и не прощают даже временных неудач. Гула в свой адрес удостаивались и рядовые игроки, и даже абсолютные легенды. Так происходило во все времена. Смотрите примеры в нашей фотогалерее.

Станислав Рынкевич

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