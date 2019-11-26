Суд Мадрида оправдал экс-футболиста Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях

Источник: AP 2019

Прокуратура просила для спортсмена 2,5 года лишения свободы. Решение может быть обжаловано в Высшем суде Мадрида.

По версии стороны обвинения, правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо. Стражи порядка не исключали, что спортсмен мог совершить мошенничество на сумму порядка €2 млн.