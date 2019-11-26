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15:49 (мск), источник: ТАСС

Суд Мадрида оправдал экс-футболиста Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Провинциальный суд Мадрида оправдал бывшего полузащитника испанского «Реала» и английского «Ливерпуля» Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях с 2010 по 2012 год. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

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Источник: AP 2019

Прокуратура просила для спортсмена 2,5 года лишения свободы. Решение может быть обжаловано в Высшем суде Мадрида.

По версии стороны обвинения, правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо. Стражи порядка не исключали, что спортсмен мог совершить мошенничество на сумму порядка €2 млн.

Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Реал», английский «Ливерпуль» и немецкую «Баварию», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.

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