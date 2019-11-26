Суд Мадрида оправдал экс-футболиста Хаби Алонсо по делу о налоговых преступлениях

Прокуратура просила для спортсмена 2,5 года лишения свободы. Решение может быть обжаловано в Высшем суде Мадрида.
По версии стороны обвинения, правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо. Стражи порядка не исключали, что спортсмен мог совершить мошенничество на сумму порядка €2 млн.
Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Реал», английский «Ливерпуль» и немецкую «Баварию», дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды — Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.