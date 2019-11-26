В Испании арестованы подозреваемые по делу о договорных матчах

Как отмечается в заявлении, арестованные подозреваются в причастности к коррупции, отмыванию денег и других нарушениях и связаны с выплатой футбольным клубом третьим лицам. Газета El Pais сообщает, что в числе арестованных несколько действующих игроков.

В ходе первой фазы операции, проведенной в мае, национальная полиция задержала предполагаемых участников преступной группы, которая занималась организацией договорных матчей в Примере и Сегунде (высшем и втором по силе футбольных дивизионах Испании) и получала незаконную прибыль на ставках.