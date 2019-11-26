СМИ: Обладателем «Золотого мяча» станет Месси
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года, утверждает Mundo Deportivo.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси станет обладателем «Золотого мяча» по итогам 2019 года, утверждает Mundo Deportivo.
По информации издания, представители журнала France Football, который является учредителем премии, уже уведомили аргентинца о его победе в голосовании и взяли у него интервью, посвящённое завоеванию награды. Вручение приза состоится в Париже 2 декабря.
Напомним, основным конкурентом Месси в борьбе за «Золотой мяч» считался защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, которому в этом году удалось выиграть с красными Лигу чемпионов и добраться в составе сборной Нидерландов до финала Лиги наций.
Месси к настоящему моменту имеет в активе пять «Золотых мячей». Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.