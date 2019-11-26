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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» начала искать замену форварду-легионеру

Нападающий «Астаны» Рангело Янга в зимнее межсезонье может покинуть клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Уровень 27-летнего форварда сборной Кюрасао не устраивает тренерский штаб столичной команды. Во всех турнирах текущего сезона Янга провел 41 матч за «Астану», в которых забил лишь семь голов и сделал две результативные передачи.

Клуб уже приступил к поискам другого нападающего. Ведутся переговоры с рядом игроков, выступающими в европейских чемпионатах. Ожидается, что трансферы «Астана» сможет осуществить во время зимних учебно-тренировочных сборов.

В «Астану» Янга перешел летом 2018 года. Уроженец голландского Роттердама свою карьеру начинал в клубе «Виллем II», откуда последовал в «Эксельсиор». Также Янга успел поиграть за кипрскую «Омонию» (Арадипу), голландский «Дордрехт», словацкий «Тренчин» и бельгийский «Гент». За сборную Кюрасао провел 14 матчей и забил 10 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,10 миллиона евро.

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