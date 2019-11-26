«Астана» начала искать замену форварду-легионеру

Уровень 27-летнего форварда сборной Кюрасао не устраивает тренерский штаб столичной команды. Во всех турнирах текущего сезона Янга провел 41 матч за «Астану», в которых забил лишь семь голов и сделал две результативные передачи.

Клуб уже приступил к поискам другого нападающего. Ведутся переговоры с рядом игроков, выступающими в европейских чемпионатах. Ожидается, что трансферы «Астана» сможет осуществить во время зимних учебно-тренировочных сборов.