Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году
Капитан «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб летом 2021 года.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси намерен покинуть каталонский клуб летом 2021 года.
О своём желании аргентинец сообщил бывшему партнёру по команде Неймару. Как сообщает France Football, после поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в прошлом сезоне аргентинец написал бразильцу: «Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место». Согласно информации El Mundo Deportivo, подлинность этого сообщения не вызывает сомнений — аргентинец впервые признался, что намерен покинуть «Барселону» по окончании сезона-2020/21.
Месси выступает за первую команду каталонского клуба с 2005 года. Всего в составе