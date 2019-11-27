Источник: Месси намерен уйти из «Барселоны» в 2021 году

О своём желании аргентинец сообщил бывшему партнёру по команде Неймару. Как сообщает France Football, после поражения в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в прошлом сезоне аргентинец написал бразильцу: «Я хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду. Ты останешься один и займёшь моё место». Согласно информации El Mundo Deportivo, подлинность этого сообщения не вызывает сомнений — аргентинец впервые признался, что намерен покинуть «Барселону» по окончании сезона-2020/21.