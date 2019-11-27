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12:14 (мск), источник: ТАСС

Ибрагимович стал совладельцем футбольного клуба «Хаммарбю»

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Шведский футболист Златан Ибрагимович стал совладельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю», выступающего в высшем дивизионе чемпионата страны. В интервью газете Sportbladet он сообщил, что приобрел четвертую часть акций клуба.

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Источник: Reuters

«Я помогу “Хаммарбю” стать лучшим в Скандинавии», — заявил 38-летний футболист.

Карьеру игрока Ибрагимович начинал в «Мальмё», основном сопернике «Хаммарбю». Там он сыграл 40 матчей, а совсем недавно перед футбольным стадионом в Мальмё ему был установлен памятник. Однако тесная связь с городом и его клубом никак не отразились на решении Ибрагимовича приобрести пакет акций «Хаммарбю» у немецкой компании AEG, которая, имея 47% акций клуба, продала ему половину. AEG также является совладельцем американского клуба «Лос Анджелес Гэлакси», за который Ибрагимович выступал в последние годы.

«Что касается “Мальмё”, то здесь мы говорим об игроке Златане. У меня всегда были хорошие отношения с “Мальмё”. Но сейчас это никак не связано со мной как с игроком. Я думаю, что в “Мальмё” рады за меня», — отметил нападающий.

«Хаммарбю» является чемпионом Швеции 2001 года, в прошедшем сезоне клуб занял третье место в чемпионате страны и примет участие в первом квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов («Аякс»), Италии («Ювентус», «Интер», «Милан»), Испании («Барселона»), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран, в составе английского «Манчестер Юнайтед» стал победителем Лиги Европы. Нападающий 11 раз признавался футболистом года в Швеции (2005−2016).

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