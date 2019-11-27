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12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

38-летний Это’О станет студентом Гарвардского университета

Бывший форвард «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это’О станет студентом Гарвардского университета, сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

В старейшем вузе Соединённых Штатов Америки экс-футболист будет изучать экономику и менеджмент в рамках специализированного курса. Обучение будет проходить в течение года и начнётся в январе 2020 года. «Я знаю, что это будет нелегко, но это откроет мне новые двери», — сказал по поводу своей будущей учёбы 38-летний камерунец.

Это’О выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар». Это’О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.

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