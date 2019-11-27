38-летний Это’О станет студентом Гарвардского университета

В старейшем вузе Соединённых Штатов Америки экс-футболист будет изучать экономику и менеджмент в рамках специализированного курса. Обучение будет проходить в течение года и начнётся в январе 2020 года. «Я знаю, что это будет нелегко, но это откроет мне новые двери», — сказал по поводу своей будущей учёбы 38-летний камерунец.