38-летний Это’О станет студентом Гарвардского университета
Бывший форвард «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это’О станет студентом Гарвардского университета, сообщает El Mundo Deportivo.
Бывший форвард «Анжи» и сборной Камеруна Самуэль Это’О станет студентом Гарвардского университета, сообщает El Mundo Deportivo.
В старейшем вузе Соединённых Штатов Америки
Это’О выступал за «Реал», «Мальорку», «Барселону», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдорию», «Антальяспор» и «Коньяспор». Последним клубом в карьере нападающего стал «Катар». Это’О трижды побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился чемпионом Испании и один раз выигрывал итальянскую Серию А.