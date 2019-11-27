Капитан «Витесса»: Играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь
Капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.
Капитан «Витесса» Брайан Линссен поддержал главного тренера команды Леонида Слуцкого.
«Я хочу взять на себя ответственность. Потому что мы все опустошены. Мне всё ещё больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется», — приводит слова Линссена Voetbal International.
В турнирной таблице чемпионата Нидерландов «Витесс» занимает пятое место. В активе команды Слуцкого 23 очка после 14 туров. В последних четырёх матчах «Витесс» проиграл «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2), «Гронингену» (1:2) и «Спарте» (0:2).