Капитан «Витесса»: Играл у разных тренеров, но ради Слуцкого готов войти в огонь

«Я хочу взять на себя ответственность. Потому что мы все опустошены. Мне всё ещё больно за Слуцкого. Я вижу, что с ним происходит и как он взволнован после каждого поражения. Он этого не заслуживает. Раньше я работал со многими тренерами, но ради него я действительно готов войти в огонь. Нас раздражает, что все повесили на нас клише. Но в футболе всё очень быстро меняется», — приводит слова Линссена Voetbal International.