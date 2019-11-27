Клинсман назначен главным тренером «Герты»
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий специалист Юрген Клинсманн сменил Анте Човича на посту главного тренера футбольного клуба «Герта», сообщается на официальном сайте берлинской команды.
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий специалист Юрген Клинсманн сменил Анте Човича на посту главного тренера футбольного клуба «Герта», сообщается на официальном сайте берлинской команды.
Сообщается, что соглашение с Човичем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Клинсманн будет занимать пост главного тренера «Герты» до конца текущего сезона. На протяжении тренерской карьеры 55-летний немец возглавлял сборные Германии и США, а также тренировал мюнхенскую «Баварию».