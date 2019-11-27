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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клинсман назначен главным тренером «Герты»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Немецкий специалист Юрген Клинсманн сменил Анте Човича на посту главного тренера футбольного клуба «Герта», сообщается на официальном сайте берлинской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сообщается, что соглашение с Човичем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Клинсманн будет занимать пост главного тренера «Герты» до конца текущего сезона. На протяжении тренерской карьеры 55-летний немец возглавлял сборные Германии и США, а также тренировал мюнхенскую «Баварию».

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