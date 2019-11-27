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17:07 (мск), источник: Vesti.kz

13-кратный чемпион Польши объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана из «Кайрата»

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков подписал контракт с краковской «Вислой», передает корреспондент Vesti.kz. Об этом официально объявили в польском клубе. Контракт подписан по системе 1+1.

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Отметим, что хавбек «Кайрата» отправился в Польшу в качестве свободного агента. Сообщается, что трансфером Жукова занимался бельгийский агент Кен Ван Дейк, который пока отказывается от комментариев относительно игрока «Кайрата». Напомним, что именно Ван Дейк помог Яну Вороговскому с переходом в бельгийский «Беерсхот».

В этом сезоне Жуков принял участие в 30 матчах за «Кайрат», в которых забил два гола и сделал два ассиста. Два года назад алматинский клуб заплатил за него «Уралу» миллион евро. Ранее хавбек играл в «Астане» и «Роде» (Голландия).

13-кратный чемпион Польши «Висла» сейчас переживает не лучшие времена. В своем чемпионате команда идет на последнем месте. В активе команды 11 очков после 16 туров.

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