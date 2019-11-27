13-кратный чемпион Польши объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана из «Кайрата»

Отметим, что хавбек «Кайрата» отправился в Польшу в качестве свободного агента. Сообщается, что трансфером Жукова занимался бельгийский агент Кен Ван Дейк, который пока отказывается от комментариев относительно игрока «Кайрата». Напомним, что именно Ван Дейк помог Яну Вороговскому с переходом в бельгийский «Беерсхот».

В этом сезоне Жуков принял участие в 30 матчах за «Кайрат», в которых забил два гола и сделал два ассиста. Два года назад алматинский клуб заплатил за него «Уралу» миллион евро. Ранее хавбек играл в «Астане» и «Роде» (Голландия).