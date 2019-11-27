Футболист «Атлетико» Фелиш признан лучшим молодым игроком Европы 2019 года

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За него было отдано 332 голоса, на втором месте расположился английский нападающий немецкой «Боруссии» (Дортмунд) Джейдон Санчо (175), на третьем — немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Кай Хаверц (75). Российские футболисты не попали в список первых 20 претендентов.

Фелишу 20 лет, он перешел в «Атлетико» летом, провел за клуб 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Португалец является воспитанником «Бенфики», за которую сыграл 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 результативных передач. В составе «Бенфики» он стал чемпионом Португалии (2019) и финалистом Юношеской лиги УЕФА (2017). За сборную Португалии Фелиш провел пять матчей, в ее составе Фелиш стал победителем Лиги наций (2019).