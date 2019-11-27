«Вернуть клубу величие». Жуков объяснил уход из «Кайрата» и сделал заявление после трансфера в Европу

«Начинаю новую главу в своей карьере. Любому спортсмену нужен вызов, и я принял этот вызов, подписав контракт с “Вислой” из Кракова. Великий клуб, переживающий не лучшие времена, но без поражений не бывает побед. Я прихожу сюда полным сил и желания помочь клубу выполнить задачу на сезон, а также сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть клубу прежнее величие. Хотел бы поблагодарить людей, без которых этот переход не был бы возможен», — написал Жуков.