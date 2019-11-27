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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Вернуть клубу величие». Жуков объяснил уход из «Кайрата» и сделал заявление после трансфера в Европу

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Георгий Жуков прокомментировал свой переход из алматинского «Кайрата» в польскую «Вислу» из города Краков, сообщают Vesti.kz.

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В своем аккаунте в Instagram футболист отметил, что ему нужен был новый вызов, объяснив свой уход из стана серебряного призера КПЛ-2019.

«Начинаю новую главу в своей карьере. Любому спортсмену нужен вызов, и я принял этот вызов, подписав контракт с “Вислой” из Кракова. Великий клуб, переживающий не лучшие времена, но без поражений не бывает побед. Я прихожу сюда полным сил и желания помочь клубу выполнить задачу на сезон, а также сделать все, что в моих силах, чтобы вернуть клубу прежнее величие. Хотел бы поблагодарить людей, без которых этот переход не был бы возможен», — написал Жуков.

Напомним, о переходе казахстанского футболиста польский клуб объявил сегодня. Хавбек «Кайрата» отправился в Польшу в качестве свободного агента. Два года назад алматинский клуб заплатил за Жукова «Уралу» миллион евро.

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