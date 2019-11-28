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12:34 (мск), источник: Прессбол

Оскорбил судью в Асунсьоне, тренирует сына в Санкт-Петербурге. Чем сейчас занимается Геннадий Тумилович?

А еще работает с лучшим голкипером мира.

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Источник: Прессбол

Геннадий Тумилович, возможно, самый эпатажный белорусский футболист 90-х. Вратарь брестского, минского и московского «Динамо», «Жемчужины», «Ростсельмаша» и других клубов много матерился, нарушал режим, угонял автобус (и троллейбус), разбивал автомобили, «бодал» одноклубников, толкал Конте, бил Недведа… В общем, хардкорил так, что Балотелли, Милевский и прочие куражные ребята современности на его фоне просто отдыхают в сторонке.

Кстати, про отдых. В июне 1999-го в чемпионате России встречались московский «Спартак» и сочинская «Жемчужина». Когда за 15 минут до конца игры Валерий Кечинов забил четвертый мяч, белорусский вратарь неожиданно для всех сбросил перчатки и свитер в ворота и отправился в раздевалку. На призывающие крики вернуться отреагировал лишь перед входом в тоннель и, дойдя до ворот и облачившись в амуницию, обернулся к своему коллеге Константину Ледовских: «Быстро раздейвайся, заменишь меня!» И тот заменил — за 10 минут до финального свистка. После поединка Тумилович помылся, дал пару веселых мини-интервью и уехал в «заслуженный отпуск — несколько недель пропустил, позагорал на пляже и с новыми силами вернулся».

Спустя годы пляж стал его основной работой.

Газон на песок Тумилович сменил незадолго до расформирования «Тосно» в июне 2018-го. Сейчас Геннадий трудится в питерском «Кристалле» — сильнейшем пляжном футбольном клубе России последних лет. На новом месте он занимается привычным делом — учит уму-разуму и обучает футбольному делу вратарей.

Среди подчиненных — родной сын Даниэль, который родился в израильском городе Рамат-Ган (на стыке веков Тумилович-старший играл на Ближнем Востоке) и имеет российское гражданство. Дани 19 лет, в пляжном футболе он с 17-ти, в «Кристалле» — с 18-ти. Из игроков-белорусов в питерском клубе только нападающий Игорь Бриштель.

В октябре прошлого года Геннадий проводил набор желающих на «тренировки по вратарскому мастерству», где отметил в лучшую сторону юного Александра Беседина и пригласил парня под свою ответственность в «Кристалл». В нынешнем сезоне Алекс, как и Даниэль, играл редко. «Через сколько лет мы увидим тебя в сборной России?» — спросила у 17-летнего голкипера клубная пресс-служба. «Если назову конкретное число, мне Геннадий Тумилович потом даст “люлей”. И скажет, мол, раз ты собрался в сборную через пять лет, посиди в запасе еще годика четыре», — ответил Беседин.

«В “пляжке” нравится — в питерском “Кристалле” собраны одни из лучших футболистов планеты, и уж точно лучший в мире стадион. Построено все на частные деньги. В Минске как назвали новую арену — национальной? Ну так вот загугли, сопоставь фотографии белорусского стадиона и питерского — и почувствуй разницу», — говорил Тумилович в интервью «ПБ».

Еще Тумилович помогает испанцу Николасу Альварадо в национальной сборной Беларуси.

В 2019 году на Европейских играх в Минске наша дружина заняла седьмое место (из восьми команд), а на чемпионате мира в парагвайском Асунсьоне уступила в «матче жизни» за выход в четвертьфинал россиянам. Белорусский вратарь Валерий Макаревич сделал 11 сейвов и пропустил 5 мячей, а его непосредственный руководитель Тумилович… схлопотал удаление!

При ничейном счете рефери из Италии Джонни Маттиколи выгнал Геннадия со стадиона «Лос-Пинанди» за оскорбления в свой адрес. Демонстративно пригрозив пальцем и высказав что-то еще, Тумилович не сразу, но покинул арену.

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Сильнейшая сборная мира будет определена в воскресенье, ну, а наша команда возвращается из Парагвая в Беларусь. Тумилович, однако, продолжит следить за турниром, на котором российские ворота защищает Максим Чужков из «Кристалла» — лучший вратарь года по версии международной организации пляжного футбола.

Получив в начале месяца престижную награду, Чужков поблагодарил со сцены в том числе своего клубного тренера…

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