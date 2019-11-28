За несколько недель Шпилевские нажили кучу хейтеров — кажется, это самая одиозная семья в белфутболе прямо сейчас
Белорусы, которые давно живут в Германии, «раскусили» соотечественников.
Белорусы, которые давно живут в Германии, «раскусили» соотечественников.
Николай и Алексей Шпилевские прямого отношения к белорусскому футболу сейчас не имеют, но вот уже пару недель являются едва ли не самыми обсуждаемыми персонами в нашем медиапространстве.
Сначала информационная бомба взорвалась под
В итоге Шпилевский разозлился на Савина: назвал блогера сплетником и пригрозил судом за испорченную репутацию и клевету. Глеба же агент не винит, объясняя все «типичным» поведением Алекса.
Потом с ответом выступил Савин. Бывший футболист на хамство реагировать не стал и в подтверждение слов Глеба обнародовал документы, которые ему показал немецкий юрист Алекса Уле Фербер.
Скандал больше недели обсуждался в сети — и, судя по всему, большинство на стороне «КраСавы». Например, в нашем опросе сторонников Шпилевского всего 1%. Чем закончится история, пока неясно.
Едва улеглись страсти по
Но больше всего футболиста расстроило отношение Шпилевского к белорусам, которых тренер на первом собрании при всей команде назвал «паскудными». «Не знал, как на это реагировать. Это было в самом начале года. Вообще не понимал, что делать дальше. Как работать, когда такое пренебрежение к стране, фразы наподобие “Я, к сожалению, белорус”. Мне это непонятно. Мы на этом не сошлись и не общались вообще», — недоумевал Политевич.
Мы связались с Алексеем, но комментировать ситуацию он отказался.
Эта история еще больше подпортила и без того не идеальный имидж молодого тренера, который получил очередную волну хейта от белорусских фанатов. Впрочем, сам Алексей на выпады в свой адрес старается не обращать внимания. «Комментарии я пытаюсь не читать. Я знаю, в какой сфере нахожусь. Некоторые комментарии мне совсем непонятны, к чему это. Я просто требую уважения», — говорит Шпилевский.
Неосторожно о белорусах высказывалась и
Николай Шпилевский в свое время играл за минское «Динамо» и юношескую сборную СССР. В 1993-м он с семьей переехал в Германию, где
Шпилевские обосновались под Штутгартом, куда позже в одноименный клуб благодаря связям Николай устроил юных Алекса и Славу Глеба. Сотрудничество Шпилевского с Глебом было взаимовыгодным: Алекс стал лучшим футболистом Беларуси, а Николай — влиятельным менеджером.
«Благодаря Александру мне иногда не хотелось заниматься этим больше ни с кем. Мне казалось, что все такие же, как Александр. Но выяснилось, что это такой бриллиант, на который надо ровняться, но тяжело добыть. Повезло мне, повезло Александру, что у нас достаточно серьёзные отношения. Важно то, что мы первые шаги в футболе делали вместе с ним. Я никогда не забуду, как, кажется, в 1999 году, когда Александр ещё был никем, пообещал мне, что будет играть в Барселоне. И это случилось! Но для этого надо было очень много пройти», — рассказывал Шпилевский.
Идиллия закончилась в начале 2010-х, когда Глеб «разочаровался в человеческих качествах» Шпилевского. О конфликте футболиста и агента говорили давно (хотя Шпилевский часто подчеркивал, что в их отношениях все хорошо), но причину расставания Алекс рассказал только недавно.
Кроме Глебов у агента в клиентах значился ряд известных белорусских футболистов: Антон Путило, Антон Амельченко, Сергей Кривец, Игорь Шитов, Сергей Черник. Но не со всеми Шпилевский расставался хорошо. Несколько лет назад его супруга Елена рассказала о «неблагодарном» Путило,
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Добиться успеха Шпилевскому очень помогла жена Елена. Она колесила с мужем по миру и поддерживала в трудные минуты. «Сама где только ни была — как жена-декабристка: в Душанбе, Могилеве, Польше… Коля на тренировке, а я с пятилетним сыном стояла на базаре: надо было думать, как зарабатывать», — рассказывала Елена.
Елена рассказывала, что более 20 лет занимается бизнесом: держит магазин одежды в Минске и сотрудничает с австрийским брендом Wolford. Сейчас Шпилевская, как и муж, — агент. С 2018-го представляет интересы сына.
«У мужа большая компания, на нем все трансферы футболистов. И чисто с моральной точки зрения — Алексей с этим согласен, — посчитали, что я буду заниматься сыном. Да и таких примеров в спорте немало. Павла Буре по жизни вела мама. Чего он достиг, вы прекрасно знаете. Сестер Уильямс тоже ведет мать. Ничего страшного в этом не вижу. Тем более с рождения пропитана спортом. Мой папа — Юрий Смоляков — известный фехтовальщик, серебряный призер Олимпиады в Мехико», — объясняла Елена.
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Когда Шпилевские переехали в Германию, Алексею было пять лет. Детство и юность он провел в немецком окружении — хорошо выучил язык и привык к менталитету. Как и отец, Алексей занимался футболом: бегал за юношеские команды «Штутгарта», а со сборной Беларуси U-17, в которой играли Дмитрий Рекиш, Станислав Драгун, Егор Филипенко и Михаил Сиваков, ездил на Евро.
Тренерскую карьеру
В Лейпциге Алексей работал с 13−16-летками и мечтал тренировать команду Бундеслиги. Со взрослыми молодой тренер начал работать в Бресте, куда помог устроиться отец, сотрудничавший с клубом. Но в «Динамо» совсем не получилось: конфликт с «Морскими котиками», фиаско в Лиге Европы, мучения с «Клецком» в Кубке и увольнение спустя 43 дня.
В Казахстане у 31-летнего специалиста получилось отработать сезон с «Кайратом», но перспективы в клубе неоднозначные: периодически скандалил, провалился в еврокубках и не выполнил главную цель — чемпионство. Хотя тот же Политевич признает, что команда показывала весьма интересный футбол.
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У Алексея еще есть младший брат Егор. Но с футболом он не связан: окончил
Ближе всего к футболу Егор был, когда ребенком тусовался с братьями Глебами. Однажды Алекс и Слава устроили розыгрыш своему агенту: во время прогулки по торговому центру спрятали его сына в ковер и поставили на витрине. Мальчика «спас»
Шпилевские хоть на постоянной основе и живут в Германии, но часто бывают на Родине — бизнес, родственники и друзья. Елена, например, близко общается со Славой Глебом и его женой Олей. Алексей дружит с Егором Филипенко, а товарищи Николая — бывший футболист минского «Динамо» Геннадий Лесун и агент Валерий Исаев. Новый год Шпилевские обязательно встречают в Минске: сначала празднуют с семьей, а потом встречаются с друзьями.
Несмотря на множество приятных моментов, о соотечественниках Шпилевские нередко высказываются резко. «Паскудные белорусы» от Алексея — далеко не первый пример. О скверном характере соотечественников неоднократно говорила и Елена Шпилевская.
«К сожалению, в Беларуси к успешным людям многие испытывают
Через год о зависти белорусов Шпилевская рассказывала «Трибуне».
«Сейчас в Беларуси ходит много непонятных разговоров, мол, Шпилевские — белые вороны. А что мы сделали? Мы пробились вдвоем с мужем. Тихонько уехали. Были времена, когда
С мамой согласен и Алексей. Приехав работать на Родину после долгих лет в Германии, тренер удивился, что народ не гордится успехами соотечественников. «Сильнее всего меня удивило, что наш народ не умеет радоваться за своих. Это злорадство — самое печальное», — говорил Алексей Шпилевский.
У Елены есть объяснение, откуда у белорусов столько негатива. «На мой взгляд, в Беларуси такое недружелюбие связано с тем, что здесь стало очень тяжело жить», — объясняла Шпилевская.
Впрочем, Елену иногда эмоции тоже захлестывают. Так Клецк она назвала «деревней», а футболистов местной команды, которая чуть не хлопнула «Динамо» в Кубке, — «мужиками, слезшими с тракторов». Сравнение игроков «Клецка» с трактористами породило кучу веселых мемов.
Доставалось от бизнесвумен и критикам. «Я вообще не понимаю этих злых комментариев. Уверена, многие сообщения пишут безработные люди, которым нечем заняться. Я, востребованная женщина, не понимаю, как можно найти время на то, чтобы сидеть и писать о
О слабых сторонах белорусов говорил и Николай Шпилевский, но на примере футболистов. «Почему наши теряются в России? К сожалению, наши славянские традиции… Как ни странно… Я не хочу об этом говорить, но есть свои моменты, очень сложные. Думаю, вы меня поняли. Пройти через эти соблазны могут только