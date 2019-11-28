Снова по восходящей. Лучший бомбардир в истории «Астаны» не прогадал с выбором нового клуба

Он снова начал получать больше игрового времени, а вместе с этим ему вернулась уверенность в собственных силах, что позитивно сказалось на результативности игрока. В 11 играх за новый клуб он уже забил пять мячей и отдал два ассиста, тогда как в прошлом сезоне в тех же 11 матчах испанской Ла Лиги результативными действиями не отметися.

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В то же время «Газиантеп» со своим скромным составом, общая стоимость которого оценивается в 20,43 миллиона евро — 11-е место среди участников турецкого чемпионата, занимает в текущем сезоне довольно-таки сносное, десятое место из 18-ти, набрав 16 очков в 12-ти турах.

Кроме того, начала расти цена на ганского легионера. Например, когда он уходил из «Астаны» в «Алавес» его трансферная стоимость составляла 2,8 миллиона евро. Но из-за отсутствия игровой практики в Испании он подешевел до 1,2 миллиона, в то время как сейчас ценник на него установился на отметке двух миллионов.

Если Твумаси продолжит играть в том же духе, то определенно улучшит свою нынешнюю результативность и еще поднимется в цене до конца сезона.

Напомним, 25-летний Твумаси в августе был арендован «Газиантепом» у «Алавеса». Арендное соглашение рассчитано до 30 июня следующего года. Контракт же с испанским клубом действует до 2022 года.

За «Астану» ганец выступал с 2013 по 2018 год, став лучшим бомбардиром в истории казахстанского клуба. На его счету 171 матч, 69 мячей и 27 голевых передач.