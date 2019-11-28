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18:33 (мск), источник: Vesti.kz

Автогол, низкая результативность и быстрый отъезд. Как казахстанцы выступали в чемпионате Польши до Жукова

Накануне полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков подписал контракт с краковской «Вислой». Он станет четвертым представителем нашей страны в истории чемпионата Польши. Корреспондент Vesti.kz рассказал, чем в зарубежной лиге запомнились Александр Кучма, Сергей Хижниченко и Абзал Бейсебеков.

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Александр Кучма («Рух»)

Бывший игрок многих клубов КПЛ и сборной Казахстана Кучма первым из наших футболистов выступал в чемпионате Польши. Правда, не в высшем дивизионе, а во второй по силе лиге. В середине сезона 2004/05 Кучма присоединился к «Руху» из Хожува. Перед этим он сменил ряд немецких клубов из низших лиг, последним из которых перед отъездом в Хожув был «Пфорцхайм».

В Польше защитник сборной Казахстана за полтора сезона провел в общей сложности 19 матчей. На его счету четыре желтые карточки и один автогол. В 2006 году Кучма вернулся в Казахстан и играл на родине до конца карьеры.

«Фанаты там знают, что казахи — бойцы». Экс-игрок сборной с опытом игры в Польше — о трансфере Жукова.

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Сергей Хижниченко («Корона»)

Форвард за свою карьеру сменил множество клубов. Преимущественно это были казахстанские команды. Первую попытку покорить зарубежный чемпионат Хижниченко предпринял в 2014 году, перейдя из карагандинского «Шахтера» в польскую «Корону» из Кельце.

После фееричного выступления в еврокубках Хижниченко сумел забить в Польше лишь один гол в 13 матчах. В следующем сезоне казахстанец также провел 13 игр за «Корону», но голов не забил. После этого он отправился в «Актобе».

Вторая попытка закрепиться в зарубежном чемпионате случилась у казахстанца в начале 2017 года — Хижниченко перешел из «Тобола» в белорусский «Шахтер» из Солигорска. За полсезона он провел за горняков 12 матчей (восемь в чемпионате и четыре — в Кубке), забив три гола (два в чемпионате и один — в Кубке).

Абзал Бейсебеков («Корона»)

Защитник сборной Казахстана прочно ассоциируется с «Астаной», в составе которой выступает с 2012 года. Впрочем, в карьере воспитанника алматинского футбола был и зарубежный период. В 2014 году он съездил в аренду в «Корону», где уже выступал Хижниченко.

В составе клуба из Кельце Бейсбеков провел семь матчей, забив один гол и заработав две желтые карточки, после чего вернулся в Казахстан.

Экс-игрок «Боруссии» без зарплаты, «Священная война» и угроза вылета. Что нужно знать о новом клубе Жукова в Европе.

Напомним, Жуков подписал контракт с «Вислой» на один год с возможностью продления. До этого на протяжении трех сезонов он выступал в составе «Кайрата».

После объявления трансфера Жуков объяснил решение уехать в Европу. В свою очередь «Кайрат» пожелал ему удачи в карьере, а сам футболист поблагодарил алматинцев за три сезона.

В «Висле» Жуков оказался самым дорогим игроком. Ранее Vesti.kz собрали реакцию польских фанатов на переход, а детали трансфера раскрыл Кен ван Дейк.

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