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22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшего полицейского оправдали по делу о гибели 96 болельщиков «Ливерпуля»

Бывшего полицейского Дэвида Дакенфилда признали невиновным в непредумышленном убийстве в деле о трагедии на стадионе «Хиллсборо», где в 1989 году в давке погибли 96 болельщиков английского «Ливерпуля». Об этом сообщает «Би-би-си».

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Источник: Reuters

Обвинение было предъявлено Дакенфилду еще в 2016 году. Тогда британский суд присяжных решил, что давка произошла из-за ошибок полиции. Тогда, будучи шефом суперинтендантом, Дакенфилд руководил организацией безопасности на стадионе во время полуфинала Кубка Англии между «Ноттингем Форрест» и «Ливерпулем». Слушания в отношении 75-летнего ветерана полиции длились семь недель.

В сентябре 2012 года комиссия под руководством епископа Ливерпуля Джеймса Джонса отчиталась о расследовании трагедии в «Хиллсборо». Согласно докладу, полиция скрывала факты о халатном исполнении обязанностей и попыталась дискредитировать жертв через СМИ.

В 1989 году на стадионе «Хиллсборо» в результате давки получили травмы 766 человек. На месте погибли 82 человека, а в больнице в тот же день умерли еще 14 болельщиков «Ливерпуля».

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