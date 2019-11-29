«Для всей команды, для каждого футболиста и для города — это трагедия». «Гомель» снова облажался — почему так?

Расспросили одного из лучших игроков клуба.

«Гомель» вновь вылетел в первую лигу. Уже в третий раз в своей истории. Не спасли «рысей» и 14 голов украинца Виталия Квашука, и смена тренера во втором круге, когда место Алексея Меркулова занял его помощник Александр Кульчий. Не принесла радости и недавняя победа в Городее, ведь главный конкурент за место в вышке — «Дняпро» — обыграл дома «Торпедо-БелАЗ» и снял вопросы о том, кто в элите лишний.

Последний тур «Гомель» пропускает из-за снятия с дистанции минского «Торпедо», так что уже сейчас можно подводить итоги. Причин, почему сезон для команды сложился так неудачно, много. Однако руководители говорить об этом, а также о том, как «Гомель» собирается жить дальше, пока не готовы. Зато не стал отмалчиваться полузащитник «рысей» Антон Шрамченко, с двумя голами и восемью ассистами ставший одним из лучших игроков «Гомеля» в чемпионате-2019.

— В воскресенье сложилась грустная для вас ситуация. «Гомель» победил на выезде «Городею», но все равно по итогу вылетел из высшей лиги. Какие эмоции испытывали после финального свистка?

— Естественно, были разочарованы. Мы понимали, что не все от нас зависит. Больше надеялись на те команды, которые могли нас выручить. Думаю, все были уверены, что нам удастся остаться в элите, ведь в последних трех-четырех турах мы выглядели неплохо, играли хорошо, но проигрывали. Обыграли «Городею», но…

— Уже после первого тайма «Гомель» вел 3:0. Как думаете, футболисты в раздевалке узнавали, как проходят параллельные матчи?

— Вряд ли. Ведь это всегда отвлекает, начинаешь думать о другом. Что касается меня, то я, находясь на трибуне из-за травмы — на тренировке сломал мизинец на руке, — смотрел результаты остальных матчей, следил за нашим поединком. Когда счет стал 3:0, естественно, больше следил за конкурентами. Думал, что игра сделана, победа фактически добыта. Хотя стоит сказать, что у нас бывали матчи, когда казалось, что три очка в кармане, но в итоге мы упускали победу. В Городее тоже, вроде бы, все должно было завершиться спокойно, но матч получился валидольным, «Гомель» пропустил два мяча после перерыва.

— Вылет «Гомеля» из высшей лиги — это трагедия или закономерность?

— Безусловно, трагедия. Команда с таким подбором игроков должна была бороться за другие места. Но реальность другая. Впрочем, тем и интересен футбол: ты не знаешь, как сложится сезон, все коллективы настраиваются, бьются, хотят играть в высшей лиге. Так что для всей нашей команды, для каждого футболиста в отдельности и для города вылет из элиты — это трагедия.

— А учитывая ход «Гомеля» по сезону, закономерностью такой итог нельзя назвать?

— Когда играешь, меньше обращаешь внимания на текущее положение вещей. Надеешься на лучшее. Но спустя время, когда сезон заканчивается, есть осознание, что команда вылетела, начинаешь смотреть, анализировать. И, наверное, предпоследнее место «Гомеля» в таблице — это в какой-то степени закономерность. Упускали очки в матчах, проигрывали тем соперникам, в поединках с которыми могли выжимать больше. И если рассуждать так, то наш вылет — это закономерность.

— Вы говорите, что в «Гомеле» подобран неплохой состав. Может, проблема в том, что есть личности, но нет команды?

— Наверное, в большей степени так и есть. Много хороших футболистов, но их тяжело объединить, сплотить. К концу сезона каждый задумался, понял, что мы на грани, и это повлияло на игроков, на всю команду. Последние туры мы провели неплохо. А в начале сезона, наверное, думали, что раз в команде качественные исполнители, значит, и играть будем хорошо. Так в футболе не бывает.

— Начало сезона для «Гомеля» получилось феерическим: напряженный матч с «Неманом», пусть и проигранный 2:3, крупные победы над «Слуцком» (6:0) и «Энергетиком-БГУ» (3:0).

— Первые два-три тура я не считаю. Это не показатель. Ведь потом у нас была очень долгая безвыигрышная серия. А те две виктории, может, на нас плохо повлияли. Мы расслабились, когда же пошли матчи с принципиальными соперниками, нужны были характер, сила воли, терпение, нужно было где-то дожать, отстоять — у нас сделать этого не получилось.

— Одна из главных проблем «Гомеля» в нынешнем сезоне — команда очень часто пропускала в концовках.

— Да, согласен. Не знаю, с чем это связано. В последних 12−13 матчах заключительная 15-минутка для нас… Разговаривал с болельщиками, так они говорили, что начинали молиться за нас, когда наступала 75-я минута. Это что-то с чем-то. То сами себе привезем гол, то еще что-то. Много разных ситуаций было.

— Это проблемы с психологией или с физическим состоянием?

— Наверное, и с тем, и с тем. Не может одна проблема существовать отдельно от другой. В каком-то моменте не добежали, не доиграли. Где-то отнеслись к делу спустя рукава. Нас за это наказывали. В тех матчах, где тебе обязательно нужны очки или где твоя команда ведет в счете, психология особенно важна. Нужно сохранять голову холодной, а у нас не получалось.

— В нынешнем сезоне вокруг «Гомеля» ходили разговоры об участии команды в договорных матчах и идущих расследованиях. Это как-то влияло на игроков?

— Коллектив у нас практически полностью новый, поэтому вряд ли на кого-то влияли подобные разговоры. Легионерам не было дела до них, а белорусы уверены, что это все фальшь. В любом случае обсуждений в раздевалке не было. Разбираются где-то — пусть разбираются. Когда примут решение, тогда что-то будем обсуждать.

***

— «Гомель» в сезоне порой преподносил настоящие сюрпризы. Сначала едва не обыграл БАТЭ в Борисове, а через пару недель уступил в Мозыре «Славии», к 66-й минуте ведя 2:0.

— Вот видите, то в жар, то в холод нас бросало. Так мы и играли весь сезон. Жаркое начало года, но потом нас быстро охладили. Дело, наверное, в психологии. Был какой-то недонастрой. Может, нам нужно было дать какой-то импульс.

— Смена главного тренера дала этот импульс?

— Когда происходят подобные изменения, это всегда влияет на команду. Во всех лигах. Команды будто заново начинают работать. Знаете, к обыденности привыкаешь, в крови не гуляет адреналин. И ничего не происходит, если тренер не производит какие-то кардинальные коррективы. А когда приходит новый специалист, футболисты понимают, что снова нужно доказывать свою силу, зарабатывать себе место в составе. По-новому начинают работать.

— Правда, что с назначением Александра Кульчия изменилась атмосфера в команде?

— Да, появилась определенная свобода. В каком плане? Игроки больше раскрепостились. Александр Николаевич, наверное, благодаря своему опыту нашел нужные слова, и команда не чувствовала давления, не задумывалась о том, что идет в конце турнирной таблицы, что «Гомелю» грозит вылет. Тренер сказал, чтобы мы не переживали, самое главное — играть в футбол, показывать то, что умеем. Он сказал, что верит во всех нас. Вроде бы, обычные слова, но они нас действительно вдохновили.

Результат, может, появился не сразу, но играть мы стали определенно лучше. Не знаю, с чем это связано. Появилось больше уверенности, были друг за друга на поле, всегда помогали один одному. Команда объединилась. Может, это было связано с положением в таблице. Все понимали, что можно вылететь из высшей лиги, поэтому прикладывали больше усилий. Но я все-таки склоняюсь к тому, что тренер нашел нужные слова, сумел нас мотивировать. Плюс тренировочный процесс обновился. Стало больше игровых упражнений, работы с мячом. Добавилось два-три упражнения, но все работали на максимуме, все завелись. К тому же Александр Николаевич дал понять, что все в коллективе равны. Нет такого, что если ты забил или сыграл на ноль, то обязательно выйдешь в следующем матче. Выполняешь требования — значит, играешь. Не выполняешь — остаешься вне состава.

— Алексей Меркулов делал ставку на теорию, на тактические моменты?

— Было много тактики, отрабатывали стандартные положения. Но почему-то не получалось у нас все наладить до конца. Учитывая, что пропускали мы много, постоянно проводилась работа и с защитниками. Но, повторюсь, акцент делался все-таки на тактику.

— Если бы в «Гомеле» смена главного тренера произошла раньше, команда бы осталась в высшей лиге? Или, скажем так, шансов на сохранение прописки в элите было бы больше?

— Думаю, да. Но не мне же решать такие вопросы. Наверное, руководство доверяло прошлому главному тренеру. Не могу сказать, что мы уж очень плохо играли, просто, наверное, что-то не пошло.

— Наступила черная полоса?

— Я в такие вещи не верю. Просто, как уже говорил, где-то недоработали. Когда команда поплыла, провалила первый круг, может, и стоило руководству «Гомеля» задуматься [о смене главного тренера]. Но, возможно, они видели, что команда неплохо играет, верили, что сейчас обязательно прорвет, пойдут победы. Терпели, терпели, и не дотерпели.

— Вы бы хотели, чтобы Кульчий продолжил возглавлять команду?

— Наверное, да. Меня все устраивало, с ним приятно работать.

***

— Что насчет атмосферы на стадионе? Болельщики поддерживали по ходу сезона?

— Вот атмосфера на стадионе «Гомеля» просто шикарная. Наверное, наши болельщики лучшие из тех, что мне встречались за карьеру. Всегда поддерживали. Конечно, встречались недовольные. Но такие люди есть везде. Просто где-то это 50−70 процентов [недовольных] от общего количества болельщиков, а где-то, как в Гомеле, это 10−15 процентов. В любом случае все поддерживали, аплодировали. Мне было очень приятно.

— А сейчас, после вылета из высшей лиги, не стыдно смотреть им в глаза?

— Если честно, даже не хочется показывать на людях.

— После заключительного домашнего матча в сезоне — с «Минском» — подходили к фанатам?

— Конечно. Тем более у нас и так побед немного, одни крошки, можно сказать. И та виктория стала неким глотком воздуха. Сумели доставить болельщикам радость. Фотографировались с фанатами, общались, улыбались. Все надеялись на лучшее.

— Люди, наверное, вас отдельно благодарили за такой красивый победный гол?

— Так всегда в футболе: забил — поблагодарили, не пропустил — тоже молодец. Уделяли внимание и мне.

— Ваш удар со штрафного был признан лучшим голом 28-го тура.

— В этом сезоне у «Гомеля» хватает красивых голов. Да, у меня получилось неплохо пробить. Надеюсь, не последний мой красивый гол.

— Каждый месяц болельщики признавали лучшим в составе «Гомеля» Виталия Квашука. Как к этому относились в команде?

— Так мало кто из нас за этим следил. Признавали — это право болельщиков. Мы особо не обсуждали. И Виталика по этому поводу не подкалывали.

— Как ваше здоровье? В начале интервью вы сказали, что сломали мизинец на руке.

— Лечусь потихоньку. Думаю, недели полторы не буду тренироваться. Так что, можно сказать, сезон для меня окончен.

— В «Гомеле» вы выступаете с 2018 года. Можете сравнить атмосферу нынешней команды и прошлогодней?

— В том сезоне в коллективе было много легионеров, которые не разговаривали на русском. Поэтому, наверное, в этом году атмосфера более веселая. Всегда можно с кем-то пошутить. Этот сезон в плане коллектива был поинтереснее.

— Что думаете о своем будущем в «Гомеле»?

— С руководством будем общаться. Если придем к общему знаменателю, то останусь в команде. В противном случае буду искать себе новое место работы.

— То есть готовы помочь «Гомелю» вернуться в высшую лигу?

— Если поступит достойное предложение, которое будет соответствовать моим требования, то почему бы и нет. Хотя есть у меня и желание остаться в высшей лиге, есть предложения. До 20-х чисел декабря буду что-то думать, размышлять, советоваться с близкими и принимать взвешенное решение.

— Что, по-вашему, нужно команде, чтобы она не задержалась в первой лиге и уже в следующем сезоне вернулась в элите?

— Все как обычно. Тренер есть, с Кульчием можно выйти в высшую лигу. Нужно набрать добротных футболистов, которые не один раз оказывались в подобных ситуациях. Как говорится, нужны люди под определенную задачу. Опытные игроки, но и более-менее хорошие молодые футболисты.

— А что касается финансов?

— Деньги нужны такие, чтобы была возможность пригласить хороших футболистов. А какие запросы у этих игроков, это уже другое дело.

— В нынешнем сезоне финансовые условия в «Гомеле» были хорошие?