Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

Оба специалиста получили серебряные салатницы из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.