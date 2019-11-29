Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
28.11
Севилья
Карабах
20
Футбол. Еврокубки
28.11
Дюделанж
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
28.11
Мальме
Динамо К
43
Футбол. Еврокубки
28.11
Лугано
Копенгаген
01
Футбол. Еврокубки
28.11
Спортинг
ПСВ
40
Футбол. Еврокубки
28.11
Русенборг
ЛАСК
12
Футбол. Еврокубки
28.11
Лацио
ЧФР
10
Футбол. Еврокубки
28.11
Селтик
Ренн
31
Футбол. Еврокубки
28.11
Арсенал
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Еврокубки
28.11
Витория Гимарайнш
Стандард Л
11
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
22Поклон Петрова, промах Игнатьева и тульские красавицы. «Краснодар» в погоне за «Локо»
11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Вчера, 28 ноября, в Манчестере состоялся специальный ужин Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

Наверх
Источник: Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп введены в Зал славы LMA в знак признания их исторических достижений.

Оба специалиста получили серебряные салатницы из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, в прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в свою очередь в прошлом сезоне оформили домашний требл. «Манчестер Сити» стал победителем Кубка английской лиги, чемпионом английской Премьер-лиги и выиграл Кубок Англии. При этом «горожане» стали первой английской мужской командой, которая выиграла три домашних турнира в одном сезоне.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
«Дети» Сульшера проиграли в Астане, Эмери стал ближе к отставке
Россия обыграла Бразилию в футбол. Это фантастика
Решающий бой впереди. Футболисты «Краснодара» обыграли «Базель»
Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура РПЛ
Гусев может быть звездой. Лучший матч Никиты в НХЛ
Португалия увеличила отрыв от РФ в таблице коэффициентов УЕФА
Черная пятница: лучшие скидки на необходимое для спорта и отдыха
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь