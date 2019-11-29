Восстановление Дембеле может затянуться на три месяца из-за операции
Восстановление нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле после травмы может затянуться на более долгое время, чем ожидалось изначально.
Восстановление нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле после травмы может затянуться на более долгое время, чем ожидалось изначально.
Как сообщает AS, 22-летнему футболисту, получившему разрыв мышц на правой ноге во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1), может потребоваться операция. Если хирургическое вмешательство будет проведено, то восстановление француза займёт примерно три месяца.
Напомним, в нынешнем сезоне Усман получил уже три мышечных повреждения. За время в «Барселоне» у него их восемь.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 1 жёлтую и 1 красную карточку. «Барселона» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства.