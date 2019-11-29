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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» уволил Эмери, команду принял Юнгберг

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отправлен в отставку.

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Источник: AP 2019

Специалист покинул команду вместе со своим штабом. Временно исполняющим обязанности назначен Фредрик Юнгберг.

«Решение принято в связи с тем, что результаты и игра команды не отвечали требуемому уровню.

Мы попросили Фредди Юнгберга взять на себя ответственность за первую команду в качестве временного главного тренера. Верим, что Фредди способен вести нас вперед.

Идут поиски нового главного тренера, когда они завершатся, мы выпустим заявление, — говорится на официальном сайте клуба.

Лондонцы не побеждают уже 7 матчей во всех турнирах, это худший результат за 27 лет. Команда не имела подобной серии за 22 года (в 1996—2018 годах) под руководством Арсена Венгера.

Эмери возглавил «Арсенал» весной 2018 года. В сезоне-2018/19 он вывел команду в финал Лиги Европы, где «канониры» уступили «Челси» (1:4). В чемпионате Англии-2018/19 «Арсенал» финишировал пятым.

В нынешнем сезоне лондонцы после 13 туров АПЛ занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

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