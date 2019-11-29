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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

Бокс проиграл футболу по популярности в Казахстане

Футбол оказался самым популярным видом спорта в Казахстана. Об этом на очередной конференции КФФ сообщила глава глава департамента международных отношений УЕФА Ева Паскье, информации официальный сайт организации.

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Источник: Reuters

Анализ УЕФА провела в рамках собственной программы GROW при помощи известной исследовательской компании Nielsen. Согласно докладу, по всему Казахстану было опрошено 1014 респондентов разного пола и возрастных групп.

Паскье отметила, что с 2016 года интерес к футболу среди населения вырос с 22 до 48 процентов. Футбол по популярности в два раза обгоняет бокс и почти в пять раз — хоккей и смешанные боевые единоборства (ММА).

Среди взрослого населения футбол занимает второе место по вовлеченности после фитнеса (13 процентов в 2019 году против 8 — в 2016-м). Резко возросло и количество занимающихся футболом среди подрастающего поколения (22 процента против 7). По этому показателю футбол у детей заметно превосходит плавание и гимнастику (13 и 8 процентов соответственно).

Также значительно возрос интерес среди болельщиков к отечественному чемпионату, играм национальной, молодежной и юношеских сборных команд Казахстана.

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