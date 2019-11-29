Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Унион Б
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
30.11
Крылья Советов
Уфа
Футбол. Зарубежный
30.11
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
30.11
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
9ЦСКА сыграл вничью с ФК «Лудогорец» в Лиге Европы
10«Манчестер Сити» победил «Челси»
19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью — об отставке Эмери: В таких случаях всегда чувствую дежавю

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал отставку Унаи Эмери с поста наставника «Арсенала».

Наверх
Источник: AFP 2019

«Такие новости всегда печальны. Я прочувствовал это в детстве, когда моего отца увольняли с тренерской должности, я также ощущал это на себе, когда отправляли в отставку меня самого. В мире нет тренера, увольнению которого я был бы рад. В таких случаях я всегда чувствую дежавю. Мне грустно, но такова жизнь. Унаи — фантастический тренер. Очевидно, он не был счастлив в “Арсенале”, но он остаётся великолепным специалистом с прекрасными достижениями. С его карьерой всё будет хорошо», — цитирует Моуринью BBC.

Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли «Челси».

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
«РБК-Спорт»: РПЛ рассмотрела вариант с расширением до 24 команд
Где будут побеждать Логинов, Бе и Фуркад: гид по биатлонному КМ
Губерниев — о санкциях WADA: Ничего хорошего нам ждать не стоит
Десять футболистов «Сочи» заболели вирусной инфекцией
СМИ: Бенитес будет зарабатывать в «Арсенале» не меньше €14 млн
Защитник «Ростова» попал в символическую сборную отбора ЧЕ-2020
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь