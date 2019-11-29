«Ливерпуль» показал, каким будет «Энфилд» после реконструкции. Впечатляет
После этого стадион мерсисайдцев станет третьим по вместимости в АПЛ.
После этого стадион мерсисайдцев станет третьим по вместимости в АПЛ.
В последние годы «Ливерпуль» растет не только как клуб, но и как
В 2016 году «Ливерпуль» открыл обновленную трибуну «Мэйн роад стэнд». До этого это было одноярусное сооружение с ветхими перекрывающими обзор опорами. Теперь — одна из самых высоких трибун Англии с тремя ярусами. Вместимость увеличилась с 45 до 54 тысяч зрителей. Было так.
Стало так:
Следующий шаг — реконструкция «Энфилд роад стэнд», маленькой трибуны, которая находится напротив знаменитого «Копа». Это поможет увеличить вместимость уже до 61 тысячи зрителей, что сделает «Энфилд» третьим по величине стадионом Англии после «Олд Траффорд» и «Тоттенхэм Стэдиум», а также по сравнению с 45-тысячной ареной привлечет в районе 17 млн фунтов ежегодно в клубный бюджет. Сами работы оцениваются в 60 млн фунтов.
Важно, что все работы по реконструкции стадиона предварительно обсуждаются с местными жителями. «Ливерпуль» разослал около 5000 приглашений местным на мероприятия, которые пройдут с 29 ноября по 4 декабря, где будут обсуждаться детали дальнейшей реконструкции. Также запущен
Проблема в том, что расширять две другие трибуны стадиона будет очень проблематично. На схеме видно, что за «Коп Стэнд» находится важная дорожная развязка, а за «Кенни Далглиш Стэнд» — плотно застроенный жилой район. Учитывая, что для расширения двух других трибун, за которыми были по сути пустыри, «Ливерпулю» пришлось жутко помучиться с местным муниципалитетом, то можно представить, какие сложности ждут клуб в будущем.
Но расширение стадиона — одна из важнейших программ развития «Ливерпуля». А учитывая, что переезд на другую арену клуб даже не рассматривает, можно предположить, что впереди у «Энфилда» еще более серьезные перемены.