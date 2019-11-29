«Ливерпуль» показал, каким будет «Энфилд» после реконструкции. Впечатляет

Источник: liverpoolfc.com

В последние годы «Ливерпуль» растет не только как клуб, но и как бизнес-проект. Не просто так «Ливерпуль» судился с New Balance, чтобы новый титульный контракт подписать уже с Nike. Следующая цель клуба — расширить и модернизировать «Энфилд», четвертый самый старый стадион АПЛ после «Стэмфорд Бридж» и арен «Бернли» и «Шеффилда» («Энфилд» построили в 1884 году).

В 2016 году «Ливерпуль» открыл обновленную трибуну «Мэйн роад стэнд». До этого это было одноярусное сооружение с ветхими перекрывающими обзор опорами. Теперь — одна из самых высоких трибун Англии с тремя ярусами. Вместимость увеличилась с 45 до 54 тысяч зрителей. Было так.

Стало так:

Следующий шаг — реконструкция «Энфилд роад стэнд», маленькой трибуны, которая находится напротив знаменитого «Копа». Это поможет увеличить вместимость уже до 61 тысячи зрителей, что сделает «Энфилд» третьим по величине стадионом Англии после «Олд Траффорд» и «Тоттенхэм Стэдиум», а также по сравнению с 45-тысячной ареной привлечет в районе 17 млн фунтов ежегодно в клубный бюджет. Сами работы оцениваются в 60 млн фунтов.

Важно, что все работы по реконструкции стадиона предварительно обсуждаются с местными жителями. «Ливерпуль» разослал около 5000 приглашений местным на мероприятия, которые пройдут с 29 ноября по 4 декабря, где будут обсуждаться детали дальнейшей реконструкции. Также запущен онлайн-центр, где каждый может оставлять отзывы и предложения.

Источник: liverpoolfc.com

Проблема в том, что расширять две другие трибуны стадиона будет очень проблематично. На схеме видно, что за «Коп Стэнд» находится важная дорожная развязка, а за «Кенни Далглиш Стэнд» — плотно застроенный жилой район. Учитывая, что для расширения двух других трибун, за которыми были по сути пустыри, «Ливерпулю» пришлось жутко помучиться с местным муниципалитетом, то можно представить, какие сложности ждут клуб в будущем.

Источник: liverpoolfc.com