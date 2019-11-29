СМИ: Бенитес согласится возглавить «Арсенал» с зарплатой не ниже €14 млн в год

Источник: AP 2019

Ранее в пятницу «Арсенал» объявил об увольнении с поста главного тренера испанца Унаи Эмери. По информации газеты, зарплату в €14,1 млн в год 59-летний испанец получает в китайском клубе «Далянь Ифан», который он возглавил в июле. «Арсеналу» необходимо предложить не меньшую зарплату, чтобы заинтересовать Бенитеса. Руководство клуба может посчитать данную сумму слишком большой, поскольку основные инвестиции клуб намерен вложить в новых игроков. По данным британских СМИ, зарплата Эмери составляла около €7 млн.

Также в качестве кандидата на пост называются бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Массимилиано Аллегри, бывший наставник принципиального соперника «Арсенала» — лондонского «Тоттенхэма» — аргентинец Маурисио Почеттино, главный тренер английского «Борнмута» Эдди Хау и помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» испанец Микель Артета, который ранее выступал за «Арсенал».

Бенитес в июне покинул английский «Ньюкасл», который тренировал с 2016 года. Специалист вместе с командой одержал победу во втором по силе дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2016/17.

В течение тренерской карьеры Бенитес дважды одерживал победу в чемпионате Испании с «Валенсией» (2001/02, 2003/04), а также выиграл Кубок УЕФА (2003/04). Во главе английского «Ливерпуля» Бенитес стал обладателем кубка (2005/06) и суперкубка страны (2006), победителем Лиги чемпионов в сезоне-2004/05 и обладателем Суперкубка УЕФА в 2005 году.