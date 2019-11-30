СМИ: Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс»

Впервые в моей карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд, я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона. Я буду скучать по Нидерландам, по болельщикам клуба, теперь эта страна в моем сердце. Спасибо болельщикам, это был удивительный опыт для меня, но я считаю, что каждый честный тренер в моей ситуации должен сказать «прощай»

Леонид Слуцкий