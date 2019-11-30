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08:57 (мск), источник: ТАСС

Руководство ФК «Витесс» примет решение по отставке Слуцкого в ближайшее время

ТАСС, 30 ноября. Руководство голландского футбольного клуба «Витесс» примет решение по поводу отставки российского специалиста Леонида Слуцкого в ближайшее время. Об этом сообщил технический директор клуба Мохаммед Аллах, комментарий которого приводит пресс-служба.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу Слуцкий заявил, что подает в отставку с поста главного тренера «Витесса». В последних пяти турах чемпионата Нидерландов клуб потерпел пять поражений и занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 15 матчах.

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«После поражения от “Херенвена” Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера. Клуб в настоящее время обсуждает решение, чтобы принять его как можно быстрее», — сказал технических директор.

Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в тренерский штаб специалиста входили бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский. До этого Слуцкий работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов», «Москва», «Уралан», «Олимпия», возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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