Экс-футболист «Челси» и обидчик «Астаны» ведет переговоры с клубом КПЛ
Румынский тренер Дан Петреску вступил в переговоры с одним из лидеров казахстанской
Румынский тренер Дан Петреску вступил в переговоры с одним из лидеров казахстанской
Приоритет для самого Петреску — чемпионат России, в котором он работал продолжительное время. В частности, 51-летнего тренера называют одним из кандидатов на пост наставника российского «Сочи», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров.
Пока же Петреску сосредоточен на работе в румынском клубе ЧФР (Клуж), который минувшим летом по сумме двух матчей выбил «Астану» из квалификации Лиги чемпионов (0:1 и 3:1).
В настоящее время клуб из Румынии близок к тому, чтобы выйти в
В качестве футболиста Петреску защищал цвета таких клубов, как румынская «Стяуа», итальянская «Фоджа», английские «Челси» и «Саутгемптон». За сборную Румынии сыграл 95 матчей, в которых забил 12 голов. В качестве тренера возглавлял румынские «Рапид» и «Унирю», российские «Кубань» и «Динамо» (Москва), польскую «Вислу» (Краков), китайские «Цзянсу» и «Гуйчжоу». Дважды становился чемпионом Румынии и выигрывал Суперкубок этой страны. Также Петреску завоевывал с «Вислой» серебряные медали чемпионата Польши.