Экс-футболист «Челси» и обидчик «Астаны» ведет переговоры с клубом КПЛ

Источник: Reuters

Приоритет для самого Петреску — чемпионат России, в котором он работал продолжительное время. В частности, 51-летнего тренера называют одним из кандидатов на пост наставника российского «Сочи», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров.

Пока же Петреску сосредоточен на работе в румынском клубе ЧФР (Клуж), который минувшим летом по сумме двух матчей выбил «Астану» из квалификации Лиги чемпионов (0:1 и 3:1).

В настоящее время клуб из Румынии близок к тому, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. После пятого тура группового этапа ЧФР имеет в своем активе девять очков и на три балла опережает итальянский «Лацио».