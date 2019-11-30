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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-футболист «Челси» и обидчик «Астаны» ведет переговоры с клубом КПЛ

Румынский тренер Дан Петреску вступил в переговоры с одним из лидеров казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Клуб из Казахстана после неудачных разговоров с другим зарубежным специалистом переключил свое внимание на титулованного тренера из Румынии.

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Источник: Reuters

Приоритет для самого Петреску — чемпионат России, в котором он работал продолжительное время. В частности, 51-летнего тренера называют одним из кандидатов на пост наставника российского «Сочи», в составе которого выступает казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров.

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Пока же Петреску сосредоточен на работе в румынском клубе ЧФР (Клуж), который минувшим летом по сумме двух матчей выбил «Астану» из квалификации Лиги чемпионов (0:1 и 3:1).

В настоящее время клуб из Румынии близок к тому, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. После пятого тура группового этапа ЧФР имеет в своем активе девять очков и на три балла опережает итальянский «Лацио».

В качестве футболиста Петреску защищал цвета таких клубов, как румынская «Стяуа», итальянская «Фоджа», английские «Челси» и «Саутгемптон». За сборную Румынии сыграл 95 матчей, в которых забил 12 голов. В качестве тренера возглавлял румынские «Рапид» и «Унирю», российские «Кубань» и «Динамо» (Москва), польскую «Вислу» (Краков), китайские «Цзянсу» и «Гуйчжоу». Дважды становился чемпионом Румынии и выигрывал Суперкубок этой страны. Также Петреску завоевывал с «Вислой» серебряные медали чемпионата Польши.

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