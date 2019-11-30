Слуцкий ушел. Он не мог выжать больше из «Витесса»

Источник: РИА "Новости"

Параллели с «Халлом»

Наших тренеров в сильных европейских чемпионатах больше нет, поэтому после каждой отставки Леонида Слуцкого становится не по себе.

Два года назад было так же грустно.

Параллели с «Халлом» вообще прямые. 25 ноября 2017 года «тигры» уступили «Бристол Сити» 2:3, хотя вели в два мяча. Безвыигрышная серия «Халла» тогда достигла шести матчей, а после ничьей в Шеффилде в следующем туре Слуцкий покинул команду. Это случилось 3 декабря.

Сейчас — примерно то же время, только Слуцкий уволился сразу же после поражения со счетом 2:3. И снова его команда вела 2:0, но все перевернулось. А серия поражений превратилась в пятиматчевую. Разница лишь в том, что в «Витессе» российский тренер проработал на год дольше, но итог один и тот же — отставка и осознание того, что Слуцкий выжал максимум из команды.

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Не пробившие потолок

Давайте вспомним достижения Слуцкого за эти полтора года. В прошлом сезоне «Витесс» не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив в отборе более сильной команде — «Базелю». В чемпионате «Витесс» стабильно набирал очки в матчах с середняками и аутсайдерами, но грандов сдвинуть с места не мог — два очка в шести встречах с «Аяксом», ПСВ и «Фейеноордом». В Кубке Голландии «Витесс» вылетел в ¼ финала после гостевого матча с АЗ — тоже предсказуемо. В чемпионате арнемцы заняли пятое место, но уступили «Утрехту» в плей-офф за место в Лиге Европы. Обидно? Да. Но «Утрехт» вообще опозорился, вылетев во втором отборочном раунде от боснийского клуба. Все познается в сравнении.

В этом сезоне «Витесс» все еще борется за Кубок, а Слуцкий оставляет команду на седьмом месте. Но ситуация поправима даже с учетом пяти поражений подряд: четвертое место совсем рядом, а до тройки все равно дотянуться крайне трудно. Хотя Слуцкий здорово начал и даже обновил клубный рекорд — «Витесс» в десяти турах набрал 23 очка, чего не добивался даже Роналд Куман. Однако опять арнемцы не смогли прыгнуть выше головы — 0:5 в матче с ПСВ и 2:2 с «Аяксом» на старте сезона. «Витесс» при Слуцком так и не одолел гранда.

Не голландский стиль

Правда, ту ничью с «Аяксом» болельщики вспоминают с радостью. Сразу после отставки я связался с журналистом и болельщиком «Витесса» Йорином Схрадером, который отметил, что не удивлен новостям. «Слуцкий — фантастический человек, но его игровая философия не подходит чемпионату Голландии, — подчеркнул он. — В этом сезоне могу вспомнить только один матч, когда получал настоящие эмоции от просмотра — это первая игра чемпионата с “Аяксом”. Я надеялся, что “Витесс” теперь будет таким всегда, ведь в Голландии все болельщики привыкли, что их развлекают. Но Слуцкий — прагматик, а здесь это не приветствуется».

Что имеет в виду Схрадер?

«Витесс» в прошлом сезоне забил на семь голов больше, чем в предыдущем. Много бил по воротам — в этом сезоне только «Аякс» делал это чаще. Но по владению мячом «Витесс» находится на 13-м месте в лиге, по точности передач — на 11-м месте, по числу пасов за игру — тоже на 13-м. Да, Слуцкий добивался результата, но не тем способом, который радовал бы местных болельщиков.

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Травмы и проблемы с составом

Конечно, на спад команды повлиял октябрьский конфликт полузащитника «Витесса» Рихедли Базура со Слуцким. Голландец тогда поссорился на тренировке с одноклубником Джеем-Роем Гротом, а затем тренер его выгнал и временно отстранил от работы с командой. Скандал совпал с началом черной серии: до нее «Витесс» находился в трех очках от первого места, а после — проиграл пять матчей подряд. Нет никаких сомнений, что Базур отравил атмосферу в коллективе.

Но, разумеется, дело не только в хавбеке. Как и в «Халле», Слуцкий столкнулся с эпидемией травм: основной нападающий Матавж пропустил половину прошлого сезона, защитник Теландер восстанавливался всю прошлую осень (а потом потерял место в основе), нападающий Гонг второй сезон страдает от повреждений, хотя Слуцкий видел в нем игрока основы. То же самое касается и Мусонды: потенциально этот бельгиец — лучший футболист команды, но травмы оставляют его вне состава. Прибавьте к этому потери Караваева, Кларк-Солтера, ван дер Верффа, Эдегора, Сереро, Эдуарду — и получите ослабевшую команду.

По версии transfermarkt, состав «Витесса» с прошлого сезона подешевел примерно на 15 процентов.

Тренерский штаб

Схрадер — давний болельщик «Витесса». Он утверждает, что поклонники клуба не поняли ситуации с Эдвардом Стюрингом. Он — легенда клуба. Играл за команду еще в 1980-е, а с 1999 года работал тренером «Витесса». Слуцкий же полагался на Олега Яровинского и, чуть позже, на братьев Березуцких, а Стюринг не был вовлечен в процесс управления основой. С этого сезона 56-летний голландец работает на должности скаута и в академии клуба.

Голландский ассистент у Слуцкого был — 36-летний Ники Хофс. Но очевидно, что он не оказывал значительного влияния на тренировочный процесс.

Сейчас Схрадер надеется, что место Слуцкого займет как раз Стюринг, а его ассистентами станут Хофс и еще один известный экс-футболист команды Тео Янссен.

Навсегда в сердце и в соцсетях

Слуцкий точно правильно сделал, что пошел в «Витесс». Да, он не вывел команду на более высокий уровень, но сохранил и укрепил прежний. Прорыв мог произойти в последний месяц, однако арнемцы проиграли все пять матчей. «Можно действовать от обороны и на контратаках, но тогда нельзя пропускать простые голы, — замечает Схрадер. — А в последних матчах “Витесс” пропускал очень легко. Думаю, что именно проблемы с обороной повлияли на решение Слуцкого уйти».

У фанатов всегда есть вопросы к тренеру, даже если он обожаем всеми. К Слуцкому это подходит: в Голландии он запомнится и видеороликами из КВН, и историей про кошку на дереве, и критикой арбитра Сердара Гезюбююка, и примирением с этим судьей. Но больше всего фанатов впечатлила открытость Слуцкого. Схрадер говорит, что Instagram российского тренера стал одним из главных событий осени: «Невероятно, что Слуцкий решил завести профиль в соцсетях и разнообразил общение с болельщиками. За это я его точно навсегда запомню».

Главное, что Слуцкого будут помнить со знаком «плюс». Раз так, значит время в Голландии потрачено не зря.

Гоша Чернов