Экс-наставник молодежной сборной Казахстана по футболу покинул белорусский клуб

«Я наполовину не справился с той работой, которая была мне поручена. Задачу остаться в первой лиге выполнил, фундамент на будущее развитие клуба тоже, считаю, заложен. По итогам чемпионата ожидал, что команда займет более высокое место. Здесь я не справился. Все договоренности со стороны руководства клуба были выполнены. Организационные вопросы решены. Уход из “Сморгони” — спортивная составляющая моей работы», — сказал Родненок.