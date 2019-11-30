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13:21 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-наставник молодежной сборной Казахстана по футболу покинул белорусский клуб

Экс-наставник молодежной и юношеской сборных Казахстана по футболу Павел Родненок покинул пост главного тренера белорусской «Сморгони», передает football.by.

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Под руководством 55-летнего белорусского специалиста команда по итогам сезона-2019 заняла 14-е место в первой лиге.

«Я наполовину не справился с той работой, которая была мне поручена. Задачу остаться в первой лиге выполнил, фундамент на будущее развитие клуба тоже, считаю, заложен. По итогам чемпионата ожидал, что команда займет более высокое место. Здесь я не справился. Все договоренности со стороны руководства клуба были выполнены. Организационные вопросы решены. Уход из “Сморгони” — спортивная составляющая моей работы», — сказал Родненок.

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