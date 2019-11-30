Моуринью: Венгер был последним в своём роде

«20 лет в одном клубе? Не думаю, что это возможно. Современная жизнь, новые технологии, социальные медиа, думаю, всё это влияет. Всё меняется. Эти вещи меняют не только футбол, но и мир, и его восприятие. Думаю, Венгер был последним в своём роде. Это плохо для нас.

Мы должны адаптироваться, должны бороться за работу каждый день. Времена, когда люди были уверены, что будут обеспечены работой определённое количество времени, прошли. Сейчас нужно бороться за своё место. Но, думаю, это нормально. Это происходит во многих областях жизни», — приводит слова Моуринью Goal.com.