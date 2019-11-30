Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Уфа
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
15:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Урал
Футбол. Зарубежный
17:00
Брешиа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Падерборн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Эйбар
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Рубин
Футбол. Зарубежный
19:30
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Дженоа
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
42Емельяненко и Кокляев обнимались, Запашный примерял пояс, Джиган пел. Фото «главного боя года»
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
12:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью: Венгер был последним в своём роде

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер был последним в своём роде и никому больше не удастся возглавлять команду на протяжении многих лет.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«20 лет в одном клубе? Не думаю, что это возможно. Современная жизнь, новые технологии, социальные медиа, думаю, всё это влияет. Всё меняется. Эти вещи меняют не только футбол, но и мир, и его восприятие. Думаю, Венгер был последним в своём роде. Это плохо для нас.
Мы должны адаптироваться, должны бороться за работу каждый день. Времена, когда люди были уверены, что будут обеспечены работой определённое количество времени, прошли. Сейчас нужно бороться за своё место. Но, думаю, это нормально. Это происходит во многих областях жизни», — приводит слова Моуринью Goal.com.


Тоттенхэм назначил Жозе Моуринью новым тренером
Ruptly
Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Седокова увела из семьи известного спортсмена!
Сборная России по футболу узнает третьего соперника по ЧЕ-2020
Русский хет-трик для «Вашингтона». Овечкин сравнял, Орлов добил
Безумие на прокате Загитовой в Москве: зрители атаковали столбы
Слуцкий ушел. Он не мог выжать больше из «Витесса»
Тремя встречами в субботу стартует 18-й тур чемпионата России
Гризманн сглазил и баскетбольную «Барсу». ЦСКА наконец победил
Главная распродажа года: огромные скидки на сотни товаров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь