«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить двух вингеров «Челси»

Как сообщает Calciomercato.com, ряды бьянконери могут пополнить вингеры лондонского «Челси» Виллиан и Педро Родригес. Контракты возрастных футболистов с синими истекают следующим летом, и стороны пока не договорились о продлении соглашений. Если ситуация не изменится, то бразилец и испанец смогут подписать с итальянским «Ювентусом» предварительные контракты уже в январе 2020 года.



В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Виллиана в 12 матчах английской Премьер-лиги два мяча и три голевые передачи. 32-летний Педро Родригес принял участие в трёх встречах первенства, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.