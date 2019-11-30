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16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» намерен летом бесплатно заполучить двух вингеров «Челси»

«Ювентус» может по окончании сезона усилить фланги атаки, не потратив при этом денег.

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Как сообщает Calciomercato.com, ряды бьянконери могут пополнить вингеры лондонского «Челси» Виллиан и Педро Родригес. Контракты возрастных футболистов с синими истекают следующим летом, и стороны пока не договорились о продлении соглашений. Если ситуация не изменится, то бразилец и испанец смогут подписать с итальянским «Ювентусом» предварительные контракты уже в январе 2020 года.

В нынешнем сезоне на счету 31-летнего Виллиана в 12 матчах английской Премьер-лиги два мяча и три голевые передачи. 32-летний Педро Родригес принял участие в трёх встречах первенства, но не записал на свой счёт ни одного результативного действия.

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