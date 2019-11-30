Слуцкий официально покинул пост главного тренера «Витесса»

Источник: РИА "Новости"

Накануне «Витесс» уступил на выезде «Херенвену» со счетом 2:3. В матче 15-го тура чемпионата Нидерландов команда Слуцкого выигрывала с преимуществом в два мяча, однако не смогла его удержать. Для «Витесса» это поражение стало пятым подряд в чемпионате. Сразу после игры российский тренер заявил, что подает в отставку.

«Я сделал все, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен признать, что у меня не получилось. В данный момент нужно думать о клубе и его болельщиках. Вот почему я не мог не принять это решение. Клубу нужен кто-то еще, кто сможет вернуть его в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, но отставка — тоже часть футбола», — сказал он.

Как отмечается в сообщении, помощники главного тренера Олег Яровинский, Василий и Алексей Березуцкие также покинули команду.

Технический директор «Витесса» Мо Аллах заявил, что уважает решение Слуцкого, и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб из города Арнем дошел до финала плей-офф за попадание в Лигу Европы, но по сумме двух встреч уступил «Утрехту».